Niğde'de El Dokuması Halıcılık Sektörü Yok Olma Tehlikesiyle Karşı Karşıya

Niğde'de bir zamanlar ulusal ve uluslararası alanda tanınmış el dokuması halıların üretildiği sektör, yeterli destek alamadığı için yok olma tehlikesiyle karşı karşıya. Bu konudaki endişelerini dile getiren CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, "Bu sektörün de bitme noktasına geldiğini" söyledi.

Halıcılık Bu Duruma Nasıl Geldi?

Gürer, bu duruma gelinen süreçle ilgili bir araştırma yapmak üzere Niğde'nin çeşitli yerlerinde halı satan esnafları ziyaret etti. Esnaf, "Son yıllarda fabrika halıları daha çok rağbet gördü, ev ekonomisine katkı sağlayan el dokuması halılar artık dokunmuyor" diyerek sektörde yaşanan düşüşü açıkladı.

Tescilli Obruk Halısı Tehlikede

2017 yılında coğrafi işareti alarak tescillenen Obruk halısı da son üç yılda dokunmamış. Hayvancılıkla uğraşan köylerde, yünler elde edilerek dokunan bu halıların üretimi durma noktasına gelmiş.

Tarım İşçiliği Daha Cazip

Esnaf, "Tarım işçiliği, halı dokumaktan daha cazip hale geldi. Halı fiyatlarının yüksek olmasına rağmen, emek ve zaman yoğunluğu kadınları bu sektörden uzaklaştırıyor" şeklinde konuştu.

Destek Nerede?

Kültür ve Turizm Bakanlığına 'El dokuması halılara, el sanatlarına destek veriliyor mu?' diye soru önergesi yönelttiğini belirten Gürer, bakanlığın destek sağlandığı yönünde açıklama yaptığını fakat sahada bunun görülmediğini dile getirdi.

Geleceğe Dair Endişeler

Gürer, "Eğer bu gidişle devam edersek, birkaç yıl içinde yeni nesiller bu kültürü unutacak. Destek verilmediği için el dokuması halıcılık sektörü bitme noktasına geldi" diyerek, sektöre acil destek verilmesi gerektiğini vurguladı.

Sektör temsilcileri ve yerel yetkililer, el dokuması halıcılığı kurtarmak için acil tedbirlerin alınması gerektiğini belirtiyorlar. Ancak bu süreçte en büyük sorumluluğun devlet destekleri olduğu görüşü ağırlık kazanıyor.