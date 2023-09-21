Mustafa Sandal’a İYİ Parti’den Belediye Başkanlık Teklifi

Ünlü sanatçı Mustafa Sandal, İYİ Parti lideri Meral Akşener tarafından Beşiktaş Belediye Başkanlığı için aday olması yönünde bir teklif aldı. Sandal, teklifi değerlendirmek için zaman talep etti.

Meral Akşener ve Mustafa Sandal Görüşmesi

Mustafa Sandal, yakın zamanlarda İYİ Parti'nin Ankara'daki genel merkezini ziyaret ederek Meral Akşener ile bir araya geldi. Bu kritik görüşmede, Akşener’in Mustafa Sandal'a İYİ Parti çatısı altında Beşiktaş Belediye Başkanı olmayı teklif ettiği belirtildi. Sandal, bu önemli teklifi değerlendirmek için Akşener'den ek zaman istedi.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Zeki Üçok Konuşuyor

Ahmet Zeki Üçok, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı, söylentileri doğrulayarak, "Mustafa bey, genel başkanımızı ziyaret etti ve bu konular gündeme geldi. Mustafa Sandal halk tarafından sevilen bir sanatçıdır ve Beşiktaş'a oldukça uygun bir aday olur" şeklinde konuştu.

Geçmişte Ne Olmuştu? Mustafa Sandal’ın Sosyal Medya Tepkisi

Mustafa Sandal, daha önce Twitter üzerinden Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından inceleme altına alınan imam Halil Konakçı'ya tepki göstermişti. Konakçı'nın "şeriat istemeyenleri kafir ilan etmesi"ne yönelik yaptığı bir paylaşımda, "Burası Atatürk ve silah arkadaşlarının kan dökerek kurduğu Laik Türkiye Cumhuriyeti Devletidir. Bugün, yarın ve ilelebet de öyle kalacaktır" ifadelerini kullanmıştı. Bu tepkisi sonrasında İYİ Parti Sözcüsü, Mustafa Sandal'ı temsil etmiş ve ardından Sandal, Meral Akşener ile bir görüşme gerçekleştirmişti.

Mustafa Sandal Kararını Vermek Üzere

Ünlü sanatçı Mustafa Sandal'ın İYİ Parti'den Beşiktaş Belediye Başkanlığı için aday olup olmayacağı merakla bekleniyor. Mustafa Sandal'ın bu önemli teklifi değerlendirmek için ek zaman istemesi, kamuoyunda farklı yorumlara neden oluyor. İYİ Parti'nin böyle popüler bir ismi aday olarak göstermeyi planlaması, siyasi kulislerde geniş yankı bulmuş durumda.

Eğer Sandal teklifi kabul ederse, Beşiktaş Belediye Başkanlığı için yarışacak olan adaylar arasında en dikkat çekici isimlerden biri olacağı kesin. Mustafa Sandal'ın politikaya atılma kararı henüz netlik kazanmamışken, tüm gözler bu kararı beklemekte. İYİ Parti'nin böyle popüler bir ismi aday olarak göstermeyi planlaması, siyasi kulislerde geniş yankı bulmuş durumda.

Bu gelişmeler ışığında, Mustafa Sandal'ın İYİ Parti’den Beşiktaş Belediye Başkanlığı teklifini kabul edip etmeyeceği, yakın zamanda açıklığa kavuşacak gibi görünüyor. Kesin olan bir şey var; eğer Sandal aday olursa, Beşiktaş seçimleri oldukça renkli ve rekabetçi bir hale gelecektir.