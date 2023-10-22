Mısır ve pamuk fiyatları çiftçinin maliyetini bile karşılamıyor!

Güneydoğu Anadolu Bölgesi ziyaretleri kapsamında Diyarbakır’da bulunan Ekmen, Diyarbakır Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği’ne gelerek Başkan Alican Ebedinoğlu ve yönetimini ziyaret etti.

Daha sonrasında Yenişehir Ziraat Odası’nı ziyaret eden Ekmen, Başkan Süleyman İskenderoğlu ile mısır ve pamuk fiyatları başta olmak üzere çiftçinin su, elektrik ve artan maliyetlerle ilgili sorunlarını konuştu. Mısır ve pamuk fiyatlarının kabul edilemez olduğunu belirten Ekmen, fiyatların çiftçinin maliyetini bile karşılamadığını ifade ederek, fiyat artışı ve çiftçiye destek talebinin önemli olduğunu vurguladı. Ardından Yenişehir’de esnaf ziyaretinde bulunan Ekmen, esnafın sorunlarını dinledi.

Ziyaretleri kapsamında Amida Haber’in kuruluş yıldönümü resepsiyonuna katılan Ekmen, Amida Haber’i tebrik etti ve yerel basının önemine atıfta bulundu.

Ekmen, Kürt Çalışmaları Merkezi’nin düzenlediği Kürt Barometresi Projesi’nin Diyarbakır’daki tanıtım toplantısına katıldı. Kürt toplumunun değişimi, Kürt meselesi, kimlik ve dil sorunlarının konuşulduğu toplantıda, Kürt Çalışmaları Merkezi’nin projesi tanıtıldı.