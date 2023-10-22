  1. Anasayfa
  2. Siyaset
  3. Mısır ve pamuk fiyatları çiftçinin maliyetini bile karşılamıyor!

Mısır ve pamuk fiyatları çiftçinin maliyetini bile karşılamıyor!

Yayınlanma:
Mısır ve pamuk fiyatları çiftçinin maliyetini bile karşılamıyor!
DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Mersin Milletvekili Mehmet Emin Ekmen, DEVA Partisi Diyarbakır İl Başkanı Mehmet Remzi Kaymak ve il teşkilatıyla birlikte Diyarbakır’da çeşitli ziyaretlerde bulundu.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi ziyaretleri kapsamında Diyarbakır’da bulunan Ekmen, Diyarbakır Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği’ne gelerek Başkan Alican Ebedinoğlu ve yönetimini ziyaret etti.

Daha sonrasında Yenişehir Ziraat Odası’nı ziyaret eden Ekmen, Başkan Süleyman İskenderoğlu ile mısır ve pamuk fiyatları başta olmak üzere çiftçinin su, elektrik ve artan maliyetlerle ilgili sorunlarını konuştu. Mısır ve pamuk fiyatlarının kabul edilemez olduğunu belirten Ekmen, fiyatların çiftçinin maliyetini bile karşılamadığını ifade ederek, fiyat artışı ve çiftçiye destek talebinin önemli olduğunu vurguladı. Ardından Yenişehir’de esnaf ziyaretinde bulunan Ekmen, esnafın sorunlarını dinledi.

Ziyaretleri kapsamında Amida Haber’in kuruluş yıldönümü resepsiyonuna katılan Ekmen, Amida Haber’i tebrik etti ve yerel basının önemine atıfta bulundu.

Ekmen, Kürt Çalışmaları Merkezi’nin düzenlediği Kürt Barometresi Projesi’nin Diyarbakır’daki tanıtım toplantısına katıldı. Kürt toplumunun değişimi, Kürt meselesi, kimlik ve dil sorunlarının konuşulduğu toplantıda, Kürt Çalışmaları Merkezi’nin projesi tanıtıldı.

Kaynak:Haber Kaynağı

Siyaset
Özgür Özel: Yeniden muhalefetin derlenmesine, toplanmasına, birleşmesine ihtiyaç var
Özgür Özel: Yeniden muhalefetin derlenmesine, toplanmasına, birleşmesine ihtiyaç var
Akşener, Düzce'de belediye başkan adaylarını tanıttı
Akşener, Düzce'de belediye başkan adaylarını tanıttı
Kılıçdaroğlu, İstanbul İl Başkanı Çelik'i kabul etti
Kılıçdaroğlu, İstanbul İl Başkanı Çelik'i kabul etti
Sarı: Domates Üreticisi Zarar Ediyor
Sarı: Domates Üreticisi Zarar Ediyor
Meral Akşener: Netanyahu 21. yüzyılın yeni Hitler’idir
Meral Akşener: Netanyahu 21. yüzyılın yeni Hitler’idir
Güler, Kosova Cumhurbaşkanı Osmani ile görüştü
Güler, Kosova Cumhurbaşkanı Osmani ile görüştü
Yılmaz, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda 12. Kalkınma Planı'nı sundu
Yılmaz, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda 12. Kalkınma Planı'nı sundu
Kılıçdaroğlu: Devlete güç veren en önemli değer adalettir
Kılıçdaroğlu: Devlete güç veren en önemli değer adalettir