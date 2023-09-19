MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: 14. Olağan Kurultay Tarihini Açıkladı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Merkez Yönetim Kurulu (MYK) ve Merkez Disiplin Kurulu (MDK) toplantılarının ardından bir basın toplantısı düzenledi ve Türkiye'nin gündemi hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Bahçeli'nin açıklamalarının öne çıkan başlıkları şu şekildedir:

Yerel Seçim Hazırlıkları

MHP Genel Başkanı, 31 Mart 2024 yerel seçimlerine büyük bir heves ve heyecanla hazırlandıklarını belirtti. Bahçeli, başarının tek seçenekleri olduğunu vurgulayarak, merkezi yönetimle yerel yönetimler arasındaki kopukluğun giderilmesini hedeflediklerini ifade etti. 14 ve 28 Mayıs tarihlerindeki millet iradesinin 31 Mart 2024 yerel seçimlerine de yansımasını amaçladıklarını belirterek Cumhur İttifakı'nın önemine dikkat çekti ve masaya oturup işbirliği yapma niyetlerini vurguladı.

17 Mart'ta 14. Olağan Kurultay

Bahçeli, MHP'nin yeni projelerle güçleneceğine inandığını ve milletin desteğinin her zaman arkalarında olduğunu vurguladı. Partinin 17 Mart'ta 14. Olağan Kurultay'ını düzenleyeceğini açıkladı. MHP'nin amacının ülkeye hizmet etmek ve millete seslenmek olduğunu belirtti.

Kılıçdaroğlu'na Tepki

MHP lideri, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Bu Meclis Gazi Meclis değildir." açıklamasına sert tepki gösterdi. Milli Mücadele yıllarını hatırlatan Bahçeli, Kılıçdaroğlu'nun aşırı hırsının aklının önünde olduğunu ifade etti. CHP içinde yaşanan çekişmeleri eleştirerek, demokrasiye zarar veren bu olayların Allah tarafından engellendiğini dile getirdi.

CHP İçi Çatışmalar

Bahçeli, CHP'nin il ve ilçe kongrelerinde yaşanan olayları da değerlendirdi. Havada uçuşan sandalyelerin demokrasiye zarar veren ilkel bir görüntü olduğunu ifade etti. Partinin, Cumhur İttifakı'nın ahlakına ve ülkeye hizmet aşkına sadık kaldığını belirterek, mahalli idareler seçimlerine katılacakları şartları göz önünde bulundurduklarını söyledi.

Özgür Özel'in CHP Genel Başkanlığı Adaylığı

Bahçeli, 6'lı masanın çalışmaları hakkında bilgi sahibi olmadığını belirtti. Ancak, 6'lı masanın Kemal Kılıçdaroğlu'nu cumhurbaşkanı adayı olarak gösterme arzusunu taşıdığını ifade etti. Bahçeli, bu konuda isteğini dile getirirken, Kılıçdaroğlu'na zarar verilmemesi gerektiğini vurguladı.

CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'na Tepki

MHP lideri, CHP milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun Türk Silahlı Kuvvetleri'ne iftira attığını belirterek sert bir tepki gösterdi. Tanrıkulu'nun aidiyetinin Kandil mağaralarına dayandığını iddia etti. Bu tür dilin terör dili olduğunu söyleyen Bahçeli, CHP yönetiminin bu konuda gereken cezayı vermemesini eleştirdi. Ayrıca, vatansız ve bayraksız kişilerin TBMM'de yeri olmadığını vurgulayarak Tanrıkulu'nun milletvekilliğinin düşürülmesini ve mahkeme sürecinin başlatılmasını talep etti.

HDP'ye Kapatma Davası

MHP Genel Başkanı, HDP'ye kapatma davasıyla ilgili olarak Anayasa Mahkemesi'ne çağrıda bulundu. AYM'nin HDP'ye yönelik süreci hızlandırması gerektiğini belirtti ve adaletin hemen sağlanmasını istedi.

Azerbaycan'dan Karabağ'a Operasyon

Devlet Bahçeli, Ermenistan'ın Karabağ bölgesine yönelik saldırılarını eleştirdi. Karabağ'ın Türk toprağı olduğunu vurgulayarak, Ermenistan'ın ateşle oynamaktan vazgeçmesi gerektiğini söyledi.

Avrupa Parlamentosu'nun Türkiye Raporu

Bahçeli, Avrupa Parlamentosu'nun Türkiye'ye yönelik raporunu eleştirdi. Türkiye'nin artık AB üyeliğine yönelik bir niyetinin olmadığını ifade etti. Türkiye'nin AB ile ilişkilerini stratejik ortaklık perspektifine taşıdığını belirterek, AB'nin Türkiye'yi üye olarak kabul etme niyetinin olmadığını vurguladı.

Türkiye'nin AB Üyelik Süreci

Son olarak, Bahçeli Türkiye'nin AB üyelik sürecinin sona ermesi gerektiğini ifade etti. AB ile ilişkilerin sonlandırılması gerektiğini ve