Meral Akşener: Netanyahu 21. yüzyılın yeni Hitler’idir

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin TBMM’deki grup toplantısında konuştu.

Akşener'in konuşmasından satır başları:

-Dün akşam, Gazze'den gelen bir haberle sarsıldık. Yaşadığı terör saldırısından sonra, teröre karşı savaş iddiasıyla, yola çıkan İsrail'in sivilleri bile hedef alabilen, gaddarlığı, dün gece Gazze'de, bir hastaneyi bile bombalayacak kadar alçalmış, ve terörizme dönüşmüştür.

-Evet, değerli dava arkadaşlarım. Bunun adı, düpedüz terördür. Çünkü devletler, hastane bombalamaz. Devletler, sivilleri hedef almaz. Dün gece, tüm insani değerleri, hiçe sayan, artık alçak bir mezalime dönüşen bu eylemler teröre karşı savaş değil Bizzat Netenyahu terörüdür.

-Dün gece yaşananlar, tarihi bir ibret vesikasıdır. Dün gece yaşananlar, 1938 yılı Almanya'sında yaşayan Yahudilerin, bir soğuk kasım akşamı yaşadıklarının, günümüzdeki gölgesidir.

“NETENYANU DERHAL YARGILANMALIDIR”

-Hitler canisinin, Kristal Gece Komplosu'nun, mağduru olan bir halkın lideri bugün çıkmış, yeni bir kristal gecenin, faili olmuştur. Önce çıktılar ‘Hastaneyi Hamas bombaladı, biz yapmadık.' dediler.

-Kimse bu yalana inanmayınca bu sefer de, ‘İslami Cihad Örgütü'nün attığı füze, yolunu şaşırdı' diyecek kadar alçaldılar.

-Bu saatten sonra, katil Netenyahu için, söylenecek hiçbir söz kalmamıştır. O, 21'inci yüzyılın, yeni Hitler’idir. Holokost'u yaşamış bir halkın, yüz karasıdır. Zaman farklı, zihniyet aynı zihniyettir. Ve derhal yargılanmalıdır.

-Bölgemiz ve 21'inci yüzyılın dünyası bu katıksız barbarlığa, daha fazla sessiz kalamaz. Medeni değerleri savunduğunu iddia eden her ülke her uluslararası örgüt, her insan bu vahşete karşı, tutum almalıdır.