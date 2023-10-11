Mehmet Demir: Güzel Fethiye'min Güzel İnsanlarına Sırtımı Dönmedim, Dönmeyeceğim

CHP'li Mehmet Demir, "Ben geleneksel siyasetçi anlayışından uzak, çarşıda pazarda, sokakta esnaf ziyaretlerinde bulunan, halkın içinde olan bir siyasetçiyim. Seçimi kaybettikten sonra bile Fethiyeli hemşehrilerimin yanında olmaya, onların dertlerini dinlemeye devam ettim. Bu yolda asla yılmadan, küsmeden çalışmalarımı sürdüreceğim." dedi.



Fethiye'nin Muğla'nın en önemli ilçelerinden biri olduğuna değinen Demir, "Fethiye, sadece doğal güzellikleriyle değil, tarihi ve kültürel zenginlikleriyle de Muğla'nın ve Türkiye'nin parlayan yıldızıdır. Bizler, bu değerli ilçede yaşayan vatandaşlarımızın daha iyi şartlarda yaşamaları için gece gündüz demeden çalışıyoruz." diye konuştu.



Seçim sürecinde alınan sonuca rağmen Fethiyeli vatandaşların desteğini her zaman hissettiğini belirten Demir, "Oy versin, vermesin tüm Fethiyeliler bizim için değerlidir. Onların gönlünü kazanmak, onların dertleriyle dertlenmek benim en önemli görevimdir." ifadelerini kullandı.



Mehmet Demir'in bu samimi açıklamaları, Fethiye halkı tarafından büyük takdir topladı. Demir, Fethiye'nin gelişimine katkıda bulunmayı hedefleyen projeleri ve çalışmalarıyla Fethiyelilere hizmet etmeye devam ediyor.