Mahruki Hedeflerini Açıkladı

Beşiktaş Belediye Başkanlığı için adaylığını açıklayan Ali Nasuh Mahruki Beşiktaşlı bir aileye mensup olduğunu belirterek, dört nesildir bu ilçede yaşayan bir birey olarak Beşiktaş'a daha yaşanabilir ve güvenli bir ilçe vizyonuyla hizmet etmeye aday olduğunu ifade etti. Adaylık açıklamasında, Cumhuriyet Halk Partisi'ne (CHP) duyduğu gurur ve heyecanı dile getirirken, bu partiden adaylıkla çıkmanın büyük bir sorumluluk olduğunu ve Beşiktaşlılara daha iyi bir gelecek sunmak adına bu göreve talip olduğunu belirtti.

Mahruki , belediyecilik anlayışını şekillendirecek temel prensiplerini şeffaflık, hesap verebilirlik ve birlikte yönetim olarak açıkladı. Geçmişteki çalışmalarında bu değerlere sadık kaldığını ve Beşiktaş'ı yönetirken de bu ilkeleri koruyacağını vurguladı. Afet risklerine karşı dirençli bir Beşiktaş inşa etmek adına kapsamlı bir "Afet Risk Yönetimi" başlatma sözü vererek, ilçenin güvenliği için acil önlemleri hayata geçirmeyi amaçlıyor.

Ali Nasuh Mahruki ayrıca, rantsal dönüşüm, yeşil katliam ve adaletsiz alan işgalleri gibi Beşiktaş'ın demografik yapısını zorlayan konulara karşı mücadele etmeyi hedefliyor. Sürdürülebilirlik ve çevresel bilincin önemine vurgu yaparak, karbon sıfır hedefini içeren bir yaşam planını uygulamak ve Beşiktaş'ı dünya çapında örnek bir ilçe haline getirmek amacında.

Katılımcı bir yönetim anlayışını benimseyen Ali Nasuh Mahruki, Beşiktaşlıların kararlara katılımını artırmak, halk oylamalarını kullanmak ve mahalle muhtarlarını süreçlere dahil etmek amacıyla çeşitli mekanizmalar kurmayı hedefliyor. Yine, şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkelerini vurgulayarak, belediye yönetimini idari ve mali olarak şeffaf bir şekilde sürdüreceğini ifade etti.

Belediye hizmetlerini dijitalleştirme sözü veren Mahruki, teknolojik gelişmeleri takip ederek, akıllı ulaşım ve benzeri hizmetlerde bu yenilikleri Beşiktaşlıların hizmetine sunmayı planlıyor. Ayrıca, üniversiteler ve teknoloji şirketleri ile iş birliği yaparak ilçenin geleceğine yönelik projeler geliştirmeyi hedefliyor.

Son olarak, mahalle sorunlarına hızlı çözümler getirmeyi vaat eden Mahruki, Beşiktaş'ın çeşitli alanlardaki sorunlarına odaklanarak, mahalleler arası bağları güçlendirecek projeleri hayata geçirmeyi amaçlıyor. Adaylık açıklamasının sonunda, Beşiktaşlılara teşekkürlerini sunarak, Beşiktaş'ı en iyi hale getirmek için çıktığı bu yolda diğer adaylara da başarılar diledi.