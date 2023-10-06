Kılıçdaroğlu'ndan anlamlı mesaj

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul'un düşman işgalinden kurtuluşunun 100'üncü yıl dönümünü kutladı. Kılıçdaroğlu, İstanbul'un düşman işgalinden kurtuluşunun 100'üncü yılı dolayısıyla sosyal medya hesabından mesaj yayımladı.

Kılıçdaroğlu, mesajında, "Kadim şehir İstanbul'un düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılında, milli kurtuluşa ve bağımsızlığa olan inancıyla İstanbul'u işgalden kurtaran Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve yol arkadaşlarını minnetle anıyor, bu coşkuyu yaşayan İstanbul halkını sevgi ve saygıyla selamlıyorum." ifadelerini kullandı.