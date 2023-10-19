Kılıçdaroğlu, İstanbul İl Başkanı Çelik'i kabul etti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ile görüştü. Kılıçdaroğlu, Çelik ile kongrelerini tamamlayan İstanbul'daki ilçe başkanları ve il yönetim kurulu üyelerini parti genel merkezinde kabul etti.