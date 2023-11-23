Karatutlu: Kahramanmaraş’ta depremin ciddiyetini ve halkın ısdırabını anlayamayan yöneticiler var

Başta Kahramanmaraş olmak üzere bütün deprem bölgesinde, sorunların çözülmesi konusunda büyük bir koordinasyon ve iletişim eksikliği olduğunu vurgulayan Karatutlu, “Depremden bu yana halkı bilgilendirme için bir yapı oluşturulmamıştır. Vatandaş arasında özellikle orta hasarlı binaların durumu ve yerinde dönüşüm konusunda belirsizlik vardır. Kurumlar, özellikle yerel yöneticiler her sorunda topu başkasının üzerine atıp Çevre, Şehircilik Bakanlığı’nın ağzına bakmaktadır. Şehri temsil eden iktidar milletvekilleri bu acılı günlerde cam teras açılışı ya da giyim mağazası açılış kurdelesi tutup, onu kesmekle meşguller. Kışın yaklaştığı şu günlerde Kahramanmaraş’ta depremin ciddiyetini ve halkın ısdırabını anlayamayan yöneticiler vardır.” şeklinde konuştu.