Karal: Bu virüs bir defa kana girdi, artık bu vücudu rahat bırakmayacak

DEVA Partisi İstanbul Milletvekili ve Genel Başkan Yardımcısı Hasan Karal, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Cumhurbaşkanlığı seçimi ile ilgili "Yüzde 50+1 mecburiyeti partileri yanlış yollara sevk ediyor” açıklamasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. 2017 yılındaki Anayasa değişikliği sonrası Cumhurbaşkanlığı seçimine yönelik getirilen “Yüzde 50+1” sisteminin ‘Artık bu ülkede bir daha koalisyonlar oluşmayacak” iddiasıyla gündeme getirildiğini anımsatan Karal, “Eski sistemde seçime kadar her siyasi parti gider kendi iddialarını, politikalarını halka anlatır, seçimde puan verilirdi. Daha sonra yeterli puan alamayanlar, bir araya gelip ülkenin yönetimine talip olurlardı. Koalisyon dönemlerinde zaman zaman belli sıkıntılar yaşandı, bu çekişmelerden ülke çok muzdarip oldu. Ama Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi için ortaya atılan iddiada ‘Artık koalisyonlar olmayacak’ denildi. Eski, beğenmediğimiz sistemde seçimlerden sonra gündeme gelen o koalisyonlar dönemi, şimdi seçimlerden önce gündeme gelmek zorunda kaldı.” şeklinde konuştu.

‘Ufak bir katkı vererek hükümetin ortağı, ülkenin yönetiminde söz sahibi olan partiler bunu kaybetmek istemez’

Milletvekili Hasan Karal, eski sistemin yanlışlığını ve işlemezliğini gördükleri için ‘Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem’ modeli önerisini millete sunduklarını kaydederek, bu süreçte çok büyük engellemelerle karşılaştıklarını belirtti. Gelinen noktada Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin çok sağlıklı olmadığını AK Parti’nin kabul ettiğini ifade eden DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Karal, şöyle devam etti:

“Şu an sistemi kurgulayan da artık eleştirmeye başladı. Ama MHP, Sayın Devlet Bahçeli’nin açıklamasıyla beraber bu işin karşısında olduğunu bir kez daha ifade etti. Yüzde 50+1’e ulaşabilmesi için birçok siyasi partinin bir araya gelme zorunluluğu var. Böyle olunca işler karışıyor. MHP ve diğer partiler olsun, destekleriyle beraber ancak bir iktidarın ayakta kalabilmesine zemin ayarlayan partiler için bulunmaz bir sistem. Gücü az da olsa ufak bir katkı vererek onlar da hükümetin ortağı, ülkenin yönetiminde söz sahibi oluyor. Bu partiler bunları kaybetmek istemez. Ama büyük ortak, kendi politikalarını, kendi programını uygulama konusunda zorlanmak durumunda kalıyor. Bu sistemi kurgulayanların kendisini tekzip ettiği anlamını geliyor. Bu sistemin çok sağlıklı bir sistem olmadığını büyük ortak kabul etmiş oldu. Bundan sonraki süreçte rahatsızlıklar devam edecek. Bu virüs bir defa kana girdi, artık bu vücudu rahat bırakmayacak. Sayın Cumhurbaşkanın son çıkışıyla beraber bu tartışmaların devam edeceği görülüyor.”

‘Kaç puanla kazanabileceklerini düşünüyorlarsa ona göre bir düzenleme yapsınlar’

Milletvekili Karal, muhalefet partilerinin büyük bir bölümünün Anayasa değişikliğine destek olmayacağının görüldüğünü bildirdi. Bu konuya ilişkin partisinin görüşünün de belli olduğunu vurgulayan Karal, “Biz bu konuda görüşümüzü açıkladık. Böyle bir şeyin tamamen karşısında oluruz. Mevcut anayasaya zaten uyulmadığı bir noktada, yeni bir anayasal düzenlemenin çok samimi olmadığını söyleyebiliriz. Oldu olacak yüzdeyi kendilerine göre ayarlasınlar, kaç puanla kazanabileceklerini düşünüyorlarsa ona göre bir düzenleme yapsınlar. ‘Biz şu kadar oyla kazanabiliriz, bu oranı getirelim, garantiye bağlayalım’ desinler biz de ondan sonra değerlendirmemizi yapalım. Bu kadar sistemle oynamak, kendi yaptıkları değişikliklerde değişikliklere gitmek tutarlı değil.” ifadelerine yer verdi.