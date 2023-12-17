Karal: Bu insanları gelsinler ekonomiyi düzeltsinler diye dışardan getirdik, teşhislerine bak

Seçim bölgesi olan İstanbul’da bulunan DEVA Partisi İstanbul Milletvekili ve Genel Başkan Yardımcısı Hasan Karal, yeni hizmete alınan DEVA Partisi Esenyurt İlçe Başkanlığı binasının açılışını gerçekleştirdi.

Açılışın ardından teşkilat mensuplarıyla bir araya gelen Karal, burada yaptığı konuşmada Türkiye’nin, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin getirdiği birçok olumsuzlukla boğuştuğunu söyledi.

‘Biz 6 partiydik, sayın bakalım siz kaç partiden oluşarak seçimlere gittiniz?’

Sistemi kurgulayan ve kuran Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bile sistemden en çok şikayetçi konumda olduğunu vurgulayan Milletvekili Karal, “Sayın Cumhurbaşkanı yüzde 50+1’i kendisi eleştirdi, sistemin yürümediğini söyledi. Sistemin amacı bu olunca, birbirleriyle hem program açısından, hem tüzük açısından hem fikren ayrı olan partiler seçim öncesi nikah masasına oturmak zorunda kalıyorlar. Böyle bir demokrasi olabilir mi? Böyle bir siyaset olabilir mi? Olması gereken her siyasi partinin kendi özgün politika ve programlarıyla kendisini anlatmasıdır. Ve millet sandığa gittiği zaman takdirini kullanmalıdır. ‘Koalisyonlara son vereceğiz, artık bu ülke koalisyon dönemlerini yaşamayacak’ diyerek kurgulanan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminde, koalisyonlar döneminde seçimlerden sonra gündeme gelen koalisyon anlayışı, şimdi seçimlerden önce kurulmak zorunda kalıyor. Hani eleştiriliyoruz ya, 6 benzemez diye. Peki onlara soruyoruz siz kaç benzemezsiniz. Biz 6 partiydik, siz kaç partiden oluşarak seçimlere gittiniz? Sayın bakalım. Demek ki bu sistem yürümüyor. Maalesef yürümeyince de milletin sorunlarına çözüm getiremiyor ve her geçen gün milletimiz fakirleşiyor. Olan, aziz milletimize oluyor.” dedi.

‘Babacan’ın ekonomiyi yönettiği dönemde 12.600 dolar olan milli gelir 9000 doların altına düştü’

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Karal, emekli maaşının 7 bin 500 lira, ev kiralarının ise İstanbul’da ortalama 10 bin liradan başladığını belirterek, bu durumun kabul edilemez olduğuna dikkat çekti. Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan’ın “Ben de İstanbul’da kiralık ev bulmakta zorlandım, annemin yanına yerleştim, burası Manhattan’dan daha pahalı” şeklindeki açıklamalarını değerlendiren İstanbul Milletvekili Hasan Karal, şunları söyledi:

“Ülkenin ekonomisini kurtaracak gözüyle dışardan getirilen Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, ‘İstanbul, Manhattan’dan pahalı olur mu? Biz İstanbul’da ev bulamadık, müthiş pahalı, annemlere yerleştik’ demiş. Bu insanları biz ekonomiyi düzeltsinler diye dışardan getirdik. Teşhislerine bak. Bu teşhisleri yapan insanların tedavi bulmaları, çözüm üretmeleri mümkün değil. Ancak yalan söylemiyor, bir gerçeği ortaya koyuyor. Ülke bu hale getirildi maalesef. Genel Başkanımız Sayın Ali Babacan’ın ekonomiyi yönettiği dönemde kişi başına düşen milli gelir 12 bin 600 dolara kadar çıkmıştı, şimdi 9000 dolarların altına kadar indi, inmeye devam ediyor. Bu her gün fakirleşiyoruz demek, milletçe fakirleşiyoruz.

‘Zengini tam zengin, fakiri de tam fakir, orta direğin aradan çıktığı bir ülke konumuna hızla gidiyor’

Orta direği olan ülkeler ekonomik refahı daha çok hisseden ülkelerdir. Dünyanın geri kalmış ülkeleri, zengini tam zengin, fakiri tam fakir olan ülkelerdir. Türkiye’miz de maalesef üzülerek, ifade ediyorum, içim kan ağlayarak bunu söylüyorum, zengini tam zengin, fakiri de tam fakir, orta direğin aradan çıktığı bir ülke konumuna hızlıca gidiyor maalesef.”