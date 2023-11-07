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Karal: Bir öğrencimizin dahi saçının teline zarar gelmesine müsaade edemeyiz

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Karal: Bir öğrencimizin dahi saçının teline zarar gelmesine müsaade edemeyiz
​​​​​​​DEVA Partili Milletvekili Hasan Karal, Rize’deki kız öğrenci yurdunda meydana gelen asansör kazası ile ilgili, “Çocuklarımızın, gençlerimizin devlete teslim edildiği yurtlarda gerekli denetimlerin yapılmasını, olası kazaların önlenmesi için tedbirlerin artırılmasını bekliyoruz. Bir öğrencimizin dahi saçının teline zarar gelmesine müsaade edemeyiz.” dedi.

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Hasan Karal, Rize’de bulunan Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) Ayder Kız Öğrenci Yurdu’nda dün gece yaşanan asansör kazası ile ilgili açıklama yaptı.

Öğrencilere geçmiş olsun dileğinde bulunan Karal, “Anaların, babaların okusun, eğitim alsın, tahsil yapsın diye üniversitelere gönderip devlete emanet ettiği öğrencilerimizin barındırıldığı KYK yurtlarında gün geçmiyor ki yeni bir sorun, kaza meydana gelmesin. Son dönemde sıkça yaşanan KYK yurtlarındaki asansör kazalarına ne yazık ki bir yenisi daha eklendi. Memleketim Rize'de KYK Ayder Kız Öğrenci Yurdu'nda yaşanan asansör kazası hepimizi korkuttu.” dedi.

‘Tedbirler artırılmalı’

Son zamanlarda öğrenci yurtlarında yaşanan asansör kazalarında artış olduğunu kaydeden Milletvekili Karal, tedbirlerin artırılması gerektiğini vurgulayarak, “Rize’deki asansör kazasında can kaybı yaşanmaması en büyük tesellimiz. Yaşanan kaza dolayısıyla tüm gençlerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Bundan sonra hiçbir kaza yaşanmadan ve can kaybı olmadan çocukların devlete teslim edildiği yurtlarda gerekli denetimlerin yapılmasını, olası kazaların önlenmesi için acilen tedbirlerin artırılmasını bekliyoruz. Bir öğrencimizin dahi saçının teline zarar gelmesine müsaade edemeyiz.” ifadelerine yer verdi.

Kaynak:Haber Kaynağı

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