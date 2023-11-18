Karabat: Enerji arzı tehlikede

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda 2024 yılı bütçe görüşmeleri devam ediyor. Dün görüşülen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı bütçe görüşmelerinde söz alan CHP İstanbul Milletvekili ve MYK Üyesi Özgür Karabat, ülkemizde enerji arzının tehlikede olduğunu savundu. Karabat, enerjideki en büyük vurgununun, dağıtım sektörü üzerinden yapıldığını söyledi.

‘ÖZELLEŞTİRME FİYASKOSU’

CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın 2024 yılı bütçesine ilişkin konuştu. Ülkemizin, 21 dağıtım bölgesine bölündüğünü hatırlatan Karabat, “Vatandaşa daha ucuz ve daha kaliteli enerji hizmeti verileceği vaat edilmişti.Ancak bugün vatandaşlar faturalarını ödemekte zorlanıyor, işletmeler yüksek enerji maliyetleri altında eziliyor, kış koşullarında koca şehirler günlerce elektriksiz kalabiliyor.” dedi.

Özelleştirme konusunda dağıtım şirketlerine verilen kâr garantilerine de değinen CHP’li Karabat, “TEDAŞ alacaklarının peşine düşmüyor. 21 dağıtım şirketi kamuya yapması gereken ödemeleri yapmıyor. Devletten aldığı araçları, teçhizatları, taşınmazları haraç mezat satıyor. AKP Hükümeti de şirketlere hesap sormuyor. Çünkü yüz milyarlarca lirayı bulan bir rantsistemi söz konusu.” dedi.

RUSYA’DAN UCUZ PETROL İDDİASI

Konuşmasının devamında Türkiye’nin Rusya’dan ucuz petrol aldığı yönündeki iddialara da değinen Karabat;

“Rusya’da çıkan haberlerde, dünyada petrolün varil fiyatının 78 dolar iken, Türkiye’nin aldığı petrolün varil fiyatının da 38 dolar civarında olduğu ifade edildi. Yani, Rusya bize yarı yarıya ucuz satıyor. Ancak bakıyoruz, akaryakıt fiyatları 80 dolarlık varil fiyatı üzerinden düzenleniyor. Rusya’ yla yaptığınız bu anlaşmanın bedeli ne olmuştur? Rusya’ya diplomatik taviz verildiği doğru mudur? Bir ülkeye enerji gibi stratejik bir üründe bu kadar fazla bağımlı olmak doğru mudur? Açık bir şekilde görünüyor ki, Türkiye’nin enerji arz güvenliği de risk altındadır.