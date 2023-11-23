Kara: Gerçek Çözümler Bekliyoruz

CHP Hatay Milletvekili Nermin Yıldırım Kara, Aile Gençlik Fonu Kurulmasına dair meclise getirilen kanun teklifi hakkında konuşma yaptı.

Kara'nın konuşması şu şekilde;

İktidar, gençlerin en büyük sorununun evlenememek olduğuna hükmederek (!) bir fon kurmaya; bu fonun uygulanmasını da deprem bölgesinden başlatmaya karar verdi.

Gençlerine bir gelecek hayali ve umudu sunamayan; deprem bölgesindeki konut ihalelerini tamamlayamayan iktidar, bu kararıyla, hazırlamış olduğu Orta Vadeli Program’la da çelişti.

Fonlar, Türkiye’nin kamu bütçesindeki açıklar demektir. Bunu Varlık Fonu ve İşsizlik Fonu’nun kötüye kullanımıyla gördük. Gerçek sorunlara gerçek çözümler bulmak gerekiyor. Hatay’da fazlasıyla yakıcı, hepimizi etkileyen sorunlar devam ediyor; tüm milletvekillerimizin ve partilerin, ortak bir anlayışla bunları çözmesini umuyoruz.

HALA SAĞLIKLI BARINMA KOŞULLARI SAĞLANMIŞ DEĞİL

Hatay’da NATO çadır kentinde, eğitim görmek için kilometrelerce yürüyen, haşerelerle birlikte yaşamaya çalışan, internetini cebinden ödeyen öğrencilerimiz var.

ODTÜ’de “Şükredin, deprem olmasaydı bu yurtlarda kalamazdınız” denilerek, barınma koşullarına dair talepleri örselenen öğrenciler var. Öğrencilerin barınma koşullarını iyileştirecek, onların yurtlarındaki asansörlerde ölmelerine engel olacak bir çalışma ise yok. Devletin görevi, başta gençler olmak üzere, tüm yurttaşları için sağlıklı barınma ve yaşama koşulları ihdas etmektir.