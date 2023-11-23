  1. Anasayfa
  2. Siyaset
  3. Kara: Gerçek Çözümler Bekliyoruz

Kara: Gerçek Çözümler Bekliyoruz

Yayınlanma:
Kara: Gerçek Çözümler Bekliyoruz
CHP Hatay Milletvekili Nermin Yıldırım Kara, Aile Gençlik Fonu Kurulmasına dair meclise getirilen kanun teklifi hakkında konuşma yaptı.

CHP Hatay Milletvekili Nermin Yıldırım Kara, Aile Gençlik Fonu Kurulmasına dair meclise getirilen kanun teklifi hakkında konuşma yaptı.

Kara'nın konuşması şu şekilde;

İktidar, gençlerin en büyük sorununun evlenememek olduğuna hükmederek (!) bir fon kurmaya; bu fonun uygulanmasını da deprem bölgesinden başlatmaya karar verdi.

Gençlerine bir gelecek hayali ve umudu sunamayan; deprem bölgesindeki konut ihalelerini tamamlayamayan iktidar, bu kararıyla, hazırlamış olduğu Orta Vadeli Program’la da çelişti.

Fonlar, Türkiye’nin kamu bütçesindeki açıklar demektir. Bunu Varlık Fonu ve İşsizlik Fonu’nun kötüye kullanımıyla gördük. Gerçek sorunlara gerçek çözümler bulmak gerekiyor. Hatay’da fazlasıyla yakıcı, hepimizi etkileyen sorunlar devam ediyor; tüm milletvekillerimizin ve partilerin, ortak bir anlayışla bunları çözmesini umuyoruz.

HALA SAĞLIKLI BARINMA KOŞULLARI SAĞLANMIŞ DEĞİL

Hatay’da NATO çadır kentinde, eğitim görmek için kilometrelerce yürüyen, haşerelerle birlikte yaşamaya çalışan, internetini cebinden ödeyen öğrencilerimiz var.

ODTÜ’de “Şükredin, deprem olmasaydı bu yurtlarda kalamazdınız” denilerek, barınma koşullarına dair talepleri örselenen öğrenciler var. Öğrencilerin barınma koşullarını iyileştirecek, onların yurtlarındaki asansörlerde ölmelerine engel olacak bir çalışma ise yok. Devletin görevi, başta gençler olmak üzere, tüm yurttaşları için sağlıklı barınma ve yaşama koşulları ihdas etmektir.

Kaynak:Haber Kaynağı

Siyaset
CHP’de gündem yerel seçim
CHP’de gündem yerel seçim
Özdağ, Kılıçdaroğlu ile yaptığı protokolü paylaştı
Özdağ, Kılıçdaroğlu ile yaptığı protokolü paylaştı
Babacan'dan Çağrı: Gelin Sistemi Değiştirelim
Babacan'dan Çağrı: Gelin Sistemi Değiştirelim
Hüseyin Baş: AKP - MHP kavgası resmen başlamıştır
Hüseyin Baş: AKP - MHP kavgası resmen başlamıştır
Davutoğlu, partisinin Konya il kongresine katıldı
Davutoğlu, partisinin Konya il kongresine katıldı
Özdağ: Görevimiz iktidarı değiştirmek için önce bu muhalefeti değiştirmek
Özdağ: Görevimiz iktidarı değiştirmek için önce bu muhalefeti değiştirmek
DEVA'lı Ekmen: 150 bin liralık faizsiz kredi yetersiz
DEVA'lı Ekmen: 150 bin liralık faizsiz kredi yetersiz
Karabat: Enerji arzı tehlikede
Karabat: Enerji arzı tehlikede