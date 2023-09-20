İzmir Büyükşehir İçin İYİ Parti'den Büyük Adım: Ümit Özlale ile Yenilikçi Bir Vizyon!

İYİ Parti'nin lideri Meral Akşener, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin başkan adayı olarak Ümit Özlale'nin ismini açıkladı. Akşener, yerel seçimlere bağımsız olarak katılacakları bilgisini paylaştı.

Akşener'den İzmir Ziyareti

İzmirli partililerle bir otelde organize edilen etkinlikte bir araya gelen Akşener, İzmir'de olmanın verdiği mutluluğu ifade etti. Partisinin nasıl kurulduğu ve gelişim süreci hakkında bilgiler veren Akşener, "Bazıları '15 milletvekili olmadan İYİ Parti olmazdı' diyor. Bu doğru. Peki, bu birliktelik olmasaydı bazı büyük şehirlerde ne olurdu?" şeklinde konuştu.

2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimleri Üzerine

2023'te istedikleri sonuca ulaşamadıklarını belirten Akşener, özür dileyerek yaşananları kabul etti.

Yerel Seçimlere Hazırlık Başladı

Akşener, yerel seçimlere nasıl hazırlandıklarını ve halkla ne kadar iletişimde olduklarını seçim sonuçlarıyla göreceklerini vurguladı. "Eğer sonuçlar sizi hayal kırıklığına uğratırsa, bu sorumluluk bendedir" ifadelerini kullandı.

Ümit Özlale: İzmir'e Yenilik Getireceğim

İzmir Büyükşehir Belediyesi başkan adayı Ümit Özlale, İzmir için yapmayı planladığı projelerden bahsetti. Özlale, "İzmir'i temiz, yaşanabilir bir şehir yapmayı planlıyorum. Sadece merkezi değil, her sokak ve semti düşünerek bir şehircilik anlayışını benimseyeceğim. İzmir'in sadece bir 'kale' olarak anılmasını istemiyorum." şeklinde konuştu.

Partililerden Özlale'ye Destek

Etkinliğe katılan İYİ Parti üyeleri, Ümit Özlale'yi tebrik ederek desteklerini belirttiler.