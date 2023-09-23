İYİ Parti'nin Sürpriz İstanbul Adayı: Muharrem İnce mi?

İYİ Parti'nin İstanbul adayının Muharrem İnce olup olmayacağı, siyasi kulislerde büyük bir merak konusu. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Memleket Partisi lideri Muharrem İnce'nin yakın zamanda bir araya gelmesi ve "ortak bir yanımız var" şeklindeki ifadeler, bu iddiaları güçlendirmekte. Henüz resmi bir açıklama yapılmadığı için bu durum, sadece spekülasyon olarak kalmakta.

Eğer İYİ Parti'nin İstanbul adayı Muharrem İnce olursa, bu, Türkiye siyasetinde önemli bir dönüm noktası olabilir. İki liderin bir araya gelmesi ve ittifak yapabilecek olmaları, İstanbul seçimlerini etkileyecek önemli bir faktör olacaktır.

İYİ Parti Seçimlere Tek Başına Giriyor

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, yeni bir seçim stratejisi açıkladı ve tüm illerde bağımsız adaylar göstereceklerini ifade etti. "Partimiz kuruluş ilkelerine geri dönüyor. 81 ilde kendi adaylarımızla yarışacağız. Ankara ve İstanbul için özel çalışmalar yapıyoruz. Hazır olun, çok şaşıracaksınız," şeklinde konuştu. Akşener'in bu açıklamaları, kimin aday olacağı konusunda merak uyandırdı.

Milliyetçi Seçmene Mesaj

Son seçimlerde oy oranı düşen İYİ Parti'nin lideri Meral Akşener, partisinin ve kendi siyasi geleceği için önemli hamleler yapmaya devam ediyor. En son bir televizyon programında yaptığı açıklamada, "Partimiz kuruluş ilkelerine geri dönüyor" diyerek milliyetçi seçmene ve parti tabanına hitap etti.

İttifaksız Yola Devam

Meral Akşener, partisinin gelecekteki yerel seçimlerde ittifak yapmayacağını, "81 ilde kendi adaylarımızı göstereceğiz. Kesinlikle blöf yapmıyoruz," diyerek belirtti.

İmamoğlu ve Yavaş'a Destek Yok

Seçimlerde Akşener'in Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ı destekleyip desteklemeyeceği konusu da büyük bir merak konusu oldu. Akşener, "Ankara ve İstanbul için adaylarımızı belirliyoruz. Hazır olun, sürpriz yapacağız," dedi ve bu iki popüler siyasetçiyi göz ardı etti.

Mehmet Sevigen'den Çarpıcı İddia

Eski CHP'li Devlet Bakanı Mehmet Sevigen, Meral Akşener'in bu sözleri üzerine konuştu. Sevigen, İYİ Parti'nin İstanbul adayının Memleket Partisi'nin lideri Muharrem İnce olabileceğini iddia etti. "Eğer Meral Hanım bu kadar cesur adımlar atıyorsa, bu aday bana göre Muharrem İnce olabilir," yorumunu yaptı.

Akşener ve İnce Arasındaki Görüşmeler

Bilindiği gibi, Muharrem İnce ve Meral Akşener, yaklaşık iki hafta önce İYİ Parti Genel Merkezi'nde görüşmüşlerdi. Görüşme sonrasında herhangi bir açıklama gelmemişti. İnce, "Ortak bir yanımız var," demişti.