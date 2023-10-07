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  3. İYİ Parti'de istifa depremi: Burdur teşkilatında 15 üye istifa etti

İYİ Parti'de istifa depremi: Burdur teşkilatında 15 üye istifa etti

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İYİ Parti'de istifa depremi: Burdur teşkilatında 15 üye istifa etti
İYİ Parti Burdur İl ve Merkez İlçe Başkanlığında aralarında il ve merkez ilçe yönetim kurulu üyeleri de bulunan 15 kişi partilerinden ve görevlerinden istifa ettiklerini duyurdu.

İstifa eden isimler tarafından yapılan ortak yazılı açıklamada, "İYİ Partimizin kuruluşundan bu güne kadar yılmadan yorulmadan çalıştık. Faruk Erkan Başkanın milletvekili adayı olmasından dolayı Olağan Genel Kurula gidilmiş, bizimde desteklediğimiz Namık Kemal Özkan'ın listesi seçimi kazanarak Yönetim Kurulunu oluşturmuştur.

Ama zamanla işin rengi değişmiş milletvekili seçimleri yaklaşmasına rağmen türlü bahanelerle ne İl Başkanı ne Yönetim Kurulu onca söylemlerimize, adeta yalvarmamıza rağmen bir türlü sahaya inmemiş, inse bile göstermelik bir çalışma yaparak seçime girilmiş, nüfus oranına göre 35 bin 124 oy alarak Türkiye birincisi olan partimiz girdiğimiz seçimde 20 bin 830 oy alarak maalesef sonuncu parti olmuştur" denildi.

Kaynak:Haber Kaynağı

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