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İYİ Parti’de Ankara depremi

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İYİ Parti’de Ankara depremi
İYİ Parti Ankara İl Başkanı Faruk Köylüoğlu ve yönetim istifa etti. Gerekçe İYİ Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediyesi ile ilgili tutumu oldu.

İYİ Parti Ankara İl Başkanı Faruk Köylüoğlu ve divanı oluşturan 23 yardımcısı görevlerinden istifa etti. Aynı kapsamda yönetimde görevli 57 kişi de istifasını verdi.

İYİ Parti Ankara İl Başkanı Faruk Köylüoğlu, yaptığı açıklamalarda Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne destek olduğunu dile getiriyordu. Genel Başkan Meral Akşener ve parti yönetiminin “81 ilde kendi adaylarımızla seçime gireceğiz” açıklamaları parti içerisinde görüş ayrılıklarına neden oldu.

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