İstanbul Belediye Başkanlığı için Sürpriz İsim: Ali Yerlikaya!

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için Ali Yerlikaya'nın adı sıkça anılmaya başladı. İçişleri Bakanı olarak tanınan Yerlikaya'nın bu göreve aday olup olmayacağı merak konusu. Ancak İsmail Küçükkaya'nın sunduğu programda ortaya atılan bu iddialara yeni bir boyut kazandırıldı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın Belediye Başkanlığı İddiaları

Son dönemlerde İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın ismi, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için sıkça zikredilmeye başlandı. Özellikle suç örgütlerine karşı gösterdiği kararlı tutum ile dikkatleri üzerine çeken Yerlikaya, AKP'nin İstanbul adayı olacak mı sorusuyla gündemde. Ancak bu konuda yeni bilgiler geldi.

İsmail Küçükkaya'dan Flaş Açıklamalar

Halk TV’de yayınlanan ‘Yeni Bir Sabah’ programının sunucusu İsmail Küçükkaya, İçişleri Bakanlığı’ndan üst düzey bir yetkilinin kendisini aradığını ve Ali Yerlikaya’nın 2024 yılında yapılacak olan yerel seçimlerde İBB adayı olma düşüncesinde olmadığını aktardı.

Küçükkaya, bu üst düzey yetkilinin kendisine verdiği bilgileri şu şekilde paylaştı: "Bakanlıkta programımızı izliyorlardı ve Sayın Bakan da bunu takip etti. Ali Yerlikaya'nın suç örgütlerine karşı sürdürdüğü mücadeleyi herkes biliyor. Ancak bu mücadele dışında düzensiz göçle ilgili konular da bakanlığın öncelikli maddelerinden. Yerlikaya'nın İBB başkanlığına aday olma ihtimali sıfır olarak değerlendiriliyor. Bu durumu kamuoyuyla paylaşmamızı istediler."

Ali Yerlikaya'nın Adaylık Durumu

İçişleri Bakanı'nın adaylıkla ilgili düşünceleri netleşmeye başladı. İsmail Küçükkaya'nın programında paylaşılan bilgilere göre, Yerlikaya'nın İstanbul Belediye Başkanlığı için aday olma planı bulunmuyor. Bu, İstanbul siyasi kulislerinde önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

Sonuç olarak, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday spekülasyonları devam ederken, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın bu konudaki düşünceleri netlik kazanmış görünüyor.