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İmamoğlu: Özgür Özel ile tariflediğimiz yol yürüyüş biçiminde de aynı noktadayım

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İmamoğlu: Özgür Özel ile tariflediğimiz yol yürüyüş biçiminde de aynı noktadayım
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bağlı olduğu İstanbul Vakfı, "Cumhuriyet ve Kadın" temalı özel bir etkinlik düzenledi. Bu etkinlik, Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda gerçekleşti. Etkinlik öncesi basın mensuplarına demeç veren İmamoğlu, yaklaşan CHP 38. Olağan Kurultayı ve partinin genel başkanıyla olan görüşmeleri hakkında bilgi verdi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bağlı olduğu İstanbul Vakfı, "Cumhuriyet ve Kadın" temalı özel bir etkinlik düzenledi. Bu etkinlik, Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda gerçekleşti. Etkinlik öncesi basın mensuplarına demeç veren İmamoğlu, yaklaşan CHP 38. Olağan Kurultayı ve partinin genel başkanıyla olan görüşmeleri hakkında bilgi verdi.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisine divan başkanlığı görevini tevdi ettiğini açıkladı.

Önceki Görüşmeler ve Değerlendirmeler

Bir gün önce Genel Başkan Kılıçdaroğlu ile yapılan görüşmede süreç hakkında değerlendirmelerde bulunduklarını ifade eden İmamoğlu, parti içerisindeki değişim çağrısından vazgeçip vazgeçmediği yönündeki soruları da yanıtladı. İmamoğlu, "Bu konuda değişen bir durumumuz yok. Sayın Özgür Özel ile belirlediğimiz vizyon doğrultusunda hareket ediyoruz." şeklinde konuştu.

Cumhuriyetin Kazandırdıkları

İmamoğlu, programın ana teması olan Cumhuriyet'e de değindi. Cumhuriyet'in Türkiye'ye getirdiği kazanımlardan bahsederken, "Cumhuriyet sayesinde eşit bireyler olduk. Kendi kendimizi yönetme yeteneğimizi kazandık ve ulusal bir bilinç edindik." şeklinde vurguladı. Ayrıca Cumhuriyetin, eğitim, teknoloji, kültür, sanat, ulaşım, sağlık, hukuk ve demokrasi gibi birçok alanda büyük ilerlemeleri beraberinde getirdiğini belirtti.

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