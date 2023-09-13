Hüseyin Baş’tan yeni anayasa tepkisi

BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş bir başka paylaşımında ise, “Anayasayı değil ana kasayı değişelim” çağrısı yaptı.

Erdoğan’ın, “Ben Anayasa Mahkemesi’nin vermiş olduğu karara sadece sessiz kalırım, o kadar ama onu kabul etmek durumunda değilim” sözlerine yer veren Hüseyin Baş şunları söyledi; “Cumhurbaşkanımız, ‘anayasayı değişeceğiz’ diyor. Bakın hukuk devleti anayasal düzenin olduğu devlettir. Türkiye'de ise şu vardır; anayasalı bir düzen! Fark nedir? Fark şudur; anayasal düzen bizim sınırlarımızın belli olduğu düzendir. Anayasalı düzen ise kendi kendine sınır çizmiş ama kimsenin onu takmadığı düzendir. Türkiye'deki durum budur” dedi..

“Anayasayı değil ana kasayı değişelim”

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a “Siz bugüne kadar bir şey yaptınız da bu anayasa size engel mi oldu? Neyi hayata geçirmek istediniz de sizin önünüzde durabilen bir güç oldu? Anayasanın zaten bütün maddelerini değiştiniz. Peki yeni değişikliği ne için istiyorsunuz?” sorusunu soran Hüseyin Baş, “Size çok önemli bir tehlikeden bahsedeyim” dedi ve şöyle devam etti, “Yeni anayasa isteği şu sebepten olabilir; bizim anayasamızda değişemeyecek 3 tane madde vardır. Bunun teminatı da anayasanın 4. maddesidir. Bu 4. madde, ‘İlk 3 madde değiştirilemez, değiştirilmesi teklif dahi edilemez’ der. Şimdi bu maddeyi değişirsen bu ülke Cumhuriyet olmaktan çıkıyor, bu millet Türk olmaktan çıkıyor, bu bayrak ay yıldız bayrak olmaktan çıkıyor, o başkent Ankara olmaktan çıkıyor, bu dil Türkçe olmaktan çıkıyor. Anayasada bugüne kadar değişemediğin sadece 3 madde var, acaba onu mu değişmek istiyorsun? Ben size bir öneride bulunayım; bu ülkede anayasayı değişmeyelim ana kasayı değişelim her şey çözülsün.”