Hırvatistan, Kanada'yı 4-1 mağlup etti

Bu sonuçla grupta ilk galibiyetini alan Hırvatistan, puanını 4'e çıkardı. İkinci yenilgisini yaşayan Kanada'nın Katar 2022'ye grup aşamasında veda etmesi kesinleşti.

Hırvatistan, F Grubu'ndaki son maçını Belçika ile yapacak. Kanada ise Fas'ın karşısına çıkacak.

Kanada maça golle başladı. İkinci dakikada kaleci Borjan'ın uzun pasıyla rakip yarı sahanın ortasında topu kontrol eden Larin, pasını sağ kanatta hareketlenen Buchanan'a verdi. Bu oyuncunun ortasına ceza sahası içinde iyi yükselen Davies, sert kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-1.

Bu, Katar 2022'nin şu ana kadar atılan en erken golü olarak kayıtlara geçti.

Kanada, ikinci kez katıldığı Dünya Kupası'nda ilk golünü kaydetti. 1986 Meksika'nın grup aşamasında oynadığı 3 maçtan da mağlup ayrılan Kanada, fileleri havalandırma başarısı gösterememişti.

Hırvatistan, 36. dakikada beraberlik golünü buldu. Perisic'in şık pasıyla topla buluşan Kramaric, ceza sahası içi sol çaprazında uzak direğe yerden yaptığı düzgün vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-1.

Son Dünya Kupası'nın ikincisi Hırvatistan, 44. dakikada öne geçti. Sağ çaprazdan hızla ceza sahasına yönelen Juranovic, meşin yuvarlağı Livaja'ya aktardı. Livaja, ceza yayı içinden çıkardığı şutla topu ağlarla buluşturdu: 2-1.

Hırvatistan, soyunma odasına 2-1 üstün gitti.

Kanada, 49. dakikada Osorio ve 56. dakikada David ile gole yaklaşırken, Hırvatistan ise 54. dakikada Kramaric ile net bir pozisyondan faydalanamadı.

Hırvatistan, 70. dakikada farkı 2'ye çıkardı. Perisic'in sol kanattan yaptığı ortada arka direkte topla buluşan Kramaric, meşin yuvarlağı düzelttikten sonra sol ayağıyla uzak köşeye yaptığı düzgün vuruşla takımının üçüncü golünü kaydetti: 3-1.

90+4. dakikada gelişen ani atak sonucunda oyuna sonradan dahil olan Majer ile bir gol daha bulan Hırvatistan, karşılaşmayı 4-1 kazandı.

Mücadeleyi 44 bin 374 seyircinin takip ettiği açıklandı.