Hakan Peker'den Sürpriz Karar: İYİ Parti'den Belediye Başkanlığına Aday Oldu

90'ların pop starlarından Hakan Peker, İYİ Parti'nin Belediye Başkanı adayları arasına katıldı. İYİ Parti'nin lideri Meral Akşener, partisinin grup toplantısında Hakan Peker'in Belediye Başkanı adayı olarak seçildiğini ilan etti. Bu ilanın ardından Hakan Peker'in yaşam öyküsü, yaşadığı yer ve Belediye Başkanlığı için hangi ilçeden aday olduğu sıkça araştırılan konular arasına girdi. Ancak Hakan Peker kimdir ve hangi ilçeden aday olmuştur? İşte detaylar...

Sanatçılardan Siyasete Geçiş

Son dönemde sanat dünyasından birçok ünlü isim siyaset arenasına adım attı. Yücel Arzen, Seda Sarıbaş ve Bahadır Yenişehirlioğlu gibi tanıdık simalar milletvekili olarak görev alıyor. Yerel seçim süreci ilerlerken, Hakan Peker de İYİ Parti'nin Belediye Başkanı adayları arasında yerini aldı. Dansla sanat hayatına başlayıp, müziğe geçen Hakan Peker'in kariyerindeki bu yeni dönem, kamuoyunda büyük ilgi gördü.

Hakan Peker Hangi İlçeden Aday?

90'lı yıllarda müzik albümleriyle sıkça gündemde olan Hakan Peker, İYİ Parti'nin Safranbolu Belediye Başkanı adayı olarak seçildi. Partinin Genel Başkanı Meral Akşener, Hakan Peker'in adaylığını grup toplantısında duyurdu.

Hakan Peker Kimdir?

İstanbul'da 1961 yılında doğan Hakan Peker, sanat hayatına dansçı olarak adım attı. Genç yaşlarda Seyyal Taner ve Deniz Erkanat gibi ünlülerle çalışmaya başladı ve Türkiye Dans Yarışması'nda birincilik elde etti. 1989'da "Bir Efsane" adlı albümüyle müzik kariyerine başladı ve 1990'da "Camdan Cama" albümüyle büyük başarı yakaladı.

Sanatçının kurduğu Peker Müzik şirketi, Türk pop müziğine birçok yeni yetenek kazandırdı. Burak Kut, Zafer Peker, Gökhan Semiz, Özlem Tekin, Ali Güven ve Erhan Güleryüz gibi isimlerin ilk albümleri bu şirketten piyasaya sürüldü.

Hakan Peker, müzik kariyeriyle birçok başarıya imza atmış bir sanatçı olarak bilinse de, şimdi siyasetteki yerini almış durumda. Sanat ve siyaset arasındaki bu köprü, onun kariyerinde yeni bir sayfa açmış durumda.