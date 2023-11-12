Gürer: Yabancı uyruklular verimliarazilere resmen çöküyor

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer Çevre,Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki’ye 2017 yılında Bakan olduğu dönemde sorusu üzerine asbestli içme suyu boruları ile ilgili sözlerini hatırlattı ve halen asbestli içme suyu boruları ile su tüketilen yerler olduğunu açıkladı.

Gürer” Sayın Bakan, daha önceki Bakanlığınız döneminde Ekim 2017 yılında sorduğum bir sözlü soru önergesi üzerine asbestli içme suyu borularıyla ilgili kürsüde yaptığınız konuşmada aynen şöyle demiştiniz: "Hâlen bir belediye başkanı beldesinde insanlara asbestli borulardan su veriyorsa o belediye başkanını Allah ıslah etsin." Aradan geçen sürede, bölgeye ben gittiğimde, özellikle belediye olup da köye dönen yerlerde bu asbestli içme suyu borularının değişmediğini öğrendim. Ayrıca, birkaç belediyeye de sizin sözleriniz üzerine müracaat ettirdik ama buralarda bir gelişme sağlanamadı, hatta şu anda da Türkiye genelinde yüzde 27 oranında asbestli içme suyu borusu olduğu verilen bir yazılı yanıtta yer alıyor; onu ifade edeyim.” dedi.

KÖY DIŞI HAZİNE ARAZİ SATIŞI SORUN

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer Millî Emlakin hazine arazilerini sattığı köylerde sorunlar oluştuğunu söyledi.Gürer” Çok sayıda köyde bu satış gerçekleşmiş ve vatandaş diyor ki: "Benim evimin önündeki arsayı başka şehirdeki bir insana satmışlar; kapımın önüne çıkıyorum, yabancının arsasına girmiş oluyorum." Örneğin Niğde'nin

Obruk köyünde yurttaşımızın evinin önündeki arazi dahi satılmış, burada büyük bir gerginlik oluşuyor; bununla ilgili, doğru olan şey o köy halkına bu arazilerin satılması. Onun için, yapılan çalışmada köy dışındaki değil, köy içindeki yurttaşların bunları alabileceği olanakların yaratılması gerekli.” dedi.

Gürer “Tapu Kadastro da bölgede otuz kırk yıl önce gittiği yerlerde ölçüm yapmış, birilerinin üstüne yazmış. Şimdi, bölgemizde yaşanan şu: Arazi değersizdi, başkasının üstüne yazılan araziyi bir insan otuz kırk yıl ekmiş ama arazi değerlenince gidip bakıyor ki arazinin tapusu başkasının üstüne; bu yönde, insanlar birbirini vuracak derecede gerginler. Onun için, Tapu Kadastro bölgeye gittiği zaman bazı değerlendirmeler içinde oluyor ama bu sorunları çözmek lazım. Çok köyde bu yönden önemli ölçüde sorun var, bununla ilgili çalışma yapılmalı.” dedi.

YABANCILARA ARAZİ SATIŞI

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer yabancı uyruklu kişilere arazi satışını da eleştirdi.Gerçek bilgiye erişelemediğini belirtti.Gürer”yabancılara ciddi arazi satılıyor, bunlar da verimli tarım arazileri. Bunlar araziyi aldığı zaman kuyu suyu filan sorun olmuyor, suyu da buluyorlar, her türlü olanağa da erişiyorlar ama bizim ülkemizin insanı, çiftçimiz araziye sahipken su sorunu, kuyu suyu sorunu devam ediyor. Soruyoruz, Tapu Kadastro verilerine göre bize yanıt veriyorsunuz ama bu yanıtlardaki rakamlar sürekli değişkenlik gösteriyor. Türkiye'de şu an toplamda ne kadar yabancıya arazi satıldı? Yani tümüne... Orada -işte, cevizdi, elmaydı, üzümdü- ayrılarak yanıtlar veriliyor ama bütünü yok, rakamsal olarak verileri bir görelim. Yabancılar niye bu kadar tarım arazisini alıyor ve de en verimli tarım arazileri niye yabancılara satılıyor? Neden kendi çiftçimizin buralarda varlığı sürdürülmüyor? diye konuştu.

SU FAKİRİYİZ

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer kaçak ruhsatsız Sulama suyu sorununa da dikkat çekti.Bankalar modern sulama için kredi verdiğini ancak ruhsatsız kuyu için kredi vermediğini ve bu durumda “ vahşi” sulamanın devam ettiğini belirterek bu alanda düzenleme önerdi .Gürer “Anadolu'nun çoğu yerinde ruhsatsız kuyu suyu var, siz de biliyorsunuz ki İç Anadolu bunda başı çekiyor. Ruhsatsız kuyulardan çekilen sularla tarım yapılıyor. Bunlara kuyu ruhsatı olmadığı için bankalar kredi vermediğinden vahşi sulama yapılıyor, modern sulamaya geçilemiyor; eğer burada yağmurlama ve damlama yöntemiyle tarım yapılırsa ruhsatı olmasa da bunlara kredi verilsin ki suyun lüzumsuz israfının önüne geçelim. Bu tür düzenlemeler Türkiye'nin genelinde ihtiyaç. Kuyu suları ruhsatlandırılmıyorsa dahi kuyu suyunu kullanana modern sulama için kapı arayalım, böylece suyun israfı daha sınırlı olur. Biliyorsunuz, Konya başta olmak üzere oluşan obruklarla bir gün sabah kalktığımızda bir köy eğer ortadan kalkmış olursa ona da şaşırmamak lazım çünkü kuyu sularının derinliği giderek düşüyor.” dedi.

ÇATI SULARI DEĞERLENDİRİSİN

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer. Su sorunu nedeni ile yağmur ile çatılarda oluşan suların sarnıçlara alınarak bahçe sulama gibi alanlarda kullanılması için düzenleme yapılmasını da önerdi Gürer “çatı suları ile gri suların sitelerde değerlendirilerek bahçedeki sulama amaçlı kullanılmasına ve atık suyu olarak kullanılmasına yönelik projelerin geliştirilmelidir.Şu anda Türkiye'de kaç sitede çatı suyu ya da gri su kullanılarak değerlendiriliyor? Bunun yolunu açmak lazım. Su fakiri bir ülke olarak önümüzdeki dönemde suda ciddi problemler yaşayacağız; bugün göletlerin çoğu kurumuş durumda. Bunu aşmanın bir yolu da elimizdeki olası olarak ortaya çıkacak su kaynaklarını doğru kullanabilmek; bunu da gerçekleştirmemiz lazım.” dedi.