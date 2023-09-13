Genel Başkan Yardımcısı Dinçer’den Atanamayan Öğretmenler için Araştırma Önergesi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Semra Dinçer, ataması yapılmayan öğretmenleri ve genel olarak eğitimde yaşanan sorunları TBMM gündemine taşıdı.

Kadrolaşma, çalışma koşulları, açlık sınırına yakın alınan ücretler, bilimsellikten ve ulusal değerlerden yoksun müfredat programları ve sözleşmeli öğretmenlik gibi uygulamaların Türk eğitim sistemine büyük zararlar getirdiğini söyleyen Dinçer, konunun tüm yönleriyle araştırılıp, çözümler bulunması için TBMM’ye araştırma önergesi verdi.

Öğretmenlerin sorunları her geçen gün büyüyor

Dinçer: “Eğitim sistemimizin en büyük sorunlarından birisi ataması yapılmayan öğretmenler sorunudur. AKP iktidarı döneminde bu sorun her geçen yıl giderek daha büyük bir sorun haline gelmiştir. Ekonomik ve sosyal sorunlar yaşayan öğretmenlerimiz maalesef intihara kadar gidebilen bir süreci yaşamaktalar. Çocuklarımızın sağlıklı gelişimi ve topluma faydalı bireyler olmaları için, atanamayan öğretmenlerin atanması ve eğitim sistemimizin temel sorunlarını çözme yolunda ilerlememiz gerekmektedir” ifadelerini kullandı.

Eğitim sistemimiz çağın gerisinde kaldı

Bilginin bir toplumun en büyük hazinesi olduğunun altını çizen Dinçer: “Günümüzde tüm çağdaş ülkeler toplumsal ilerlemeyi bilgi ve eğitim de görmektedir. İleri gidişin temelini oluşturan eğitimli, vizyon sahibi, çağın gereklerine ayak uyduran bireyleri ise öğretmenlerimiz yetiştirmektedir. Büyük Önder Atatürk, “Dünyanın her tarafında öğretmenler insan topluluğunun en özverili ve saygıdeğer unsurlarıdır.” diyerek öğretmenlere verdiği değeri ortaya koymuştur. Ancak bugün öğretmenlerimiz bu değeri yeteri kadar görmemektedir. Okullardaki öğretmen açığına rağmen, eğitim sistemindeki plansızlık nedeniyle atanamayan öğretmenlerin sayısı gün geçtikçe artmakta ve eğitim sistemimizdeki aksaklıklar, eğitimli işsizliğe sebep olmaktadır. Öğretmen açığı sözleşmeli öğretmenlik sistemi ile ders ücreti karşılığı sözleşme imzalatılarak giderilmeye çalışılmaktadır. Artık bu uygulamanın son bulması ve kadrolu öğretmen atamalarının derhal planlanması ve yapılması gerekmektedir. Sadece şehirlerde değil, aynı zamanda köy okullarında da önemli iyileştirmeler yapılarak, kapalı olan köy okulları yeniden açılmalı, kullanıma müsait olanları da yeniden eğitim ve öğretime en yetkin kadrolarla başlamalıdır.” dedi.

Kalkınmanın ve gelişmişliğin yolu eğitimden geçer

“Bir ülkenin kalkınması eğitimden geçer. Bu eğitimi verecek olanlarda genç ve dinamik öğretmenlerimizdir. Öğretmenlerin az maaşla birçok haktan mahrum bir şekilde çalıştırılmaları kabul edilemez. Öğretmenlerimizi açlığa ve yoksulluğa mahkum etmek ülkemiz için en kötü senaryoları beraberinde getirecektir. Bir öğretmenin hayat kaygısı yaşamadan eğitim verebilmesi bir ülkenin kalkınmasının en doğru yoludur.” şeklinde konuştu.