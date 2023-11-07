Gelecek Partisi Başakşehir İlçe Başkanı Fesih Alçın: Vatandaşlar İstanbul'da boğuluyor

Gerçekleştirdiği özverili çalışmalarıyla İstanbulluların takdirini toplamaya devam eden Başkan Alçın, İstanbul'da yaşama maliyetinin %77 oranında arttığını ve yoksulluk sınırı 44 bin TL'nin dahi üstünde olduğunu belirterek değerlendirmede bulundu.

İstanbul'da yaşayan vatandaşın çok büyük bir geçim sıkıntısı derdinde olduğunu vurgulayan Başkan Alçın şunları söyledi:" Devletin bir kurumu olmaktan çıkıp, iktidarın bir kurumu haline gelen TÜİK geçtiğimiz gün enflasyon verilerini açıkladı. Sadece Türkiye geneli enflasyon verilerini değil tüm Türkiye'nin olduğu gibi dünyanın da göz bebeği olan İstanbul'da artan enflasyona ilişkin de son verilerini açıkladı. Bu verilerle birlikte görüyoruz ki İstanbul'da yaşayan vatandaşlar geçim sıkıntısı derdinde boğuluyor. Öyle ki İstanbul'da 4 kişilik bir ailenin Ekim ayı itibariyle "yıllık"yaşam maliyeti"yüzde 77 oranında artarak 46 bin ₺'ye yükseldi.Istanbulda Aylık 46bin₺'nin altında geliri olanlar yoksulluk sınırının altında yaşamaktadırlar. Buna verilere göre şunu da söyleyebiliriz ki emekliler,asgari ücretliler ve memurlar İstanbul'da geçinemiyor, yaşam maliyeti sebebiyle boğuluyor"dedi.