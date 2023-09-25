Erdoğan ve Aliyev, Nahçıvan Askeri Kompleksi'nin Açılışını Gerçekleştirdi

Aliyev'in daveti üzerine günübirlik çalışma ziyaretinde bulunmak için Nahçıvan'a gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti Yüksek Meclisi'nde baş başa görüşme gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, modernize edilen Nahçıvan Askeri Kompleksi'nin açılışını gerçekleştirdi.