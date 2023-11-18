Erdem: Gelir Vergisi Dilimleri Güncellensin

CHP Antalya Milletvekili Mustafa Erdem, vergilemede adalet ilkesi esas alınarak, gelir vergisi dilimlerinin günümüz ekonomik koşullarına ve mevcut gelirlere göre düzenlenmesi amacıyla verdiği kanun teklifi hakkında şunları söyledi: “Vergi yükü nedeniyle çalışanların gelirleri hızla eriyor. Çalışanlar bir yandan yüksek enflasyon bir yandan adaletsiz vergi ve kesinti yükü altında eziliyor. Gelir vergisi dilimlerinde düzenleme yapılmadıkça, ücretlere yapılan zamların da bir anlamı kalmamaktadır. Örneğin, geçtiğimiz Temmuz ayında alınan ücret zamları gelir vergisine gitti. O zaman TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda maaşlara yapılacak olan zamlar görüşülürken bizler, özellikle ana muhalefet olarak bunu dile getirdik ve yapılan zamların gelir vergisine gideceğini, gelir vergisi dilimlerinin de yapılan zamlara paralel olarak düzenlenmesi gerektiğini söyledik. Fakat takdir edersiniz ki bizi dinlemediler ve bu konuda hiçbir düzenleme yapılmadan kanun teklifi komisyondan geçti.”

Teklifin gerekçesinde Anayasa’nın Vergi Ödevi başlıklı 73. Maddesinde geçen “Herkes, kamu giderlerini karşılamak üzere, malî gücüne göre, vergi ödemekle yükümlüdür." ve "Vergi yükünün adaletli ve dengeli dağılımı, maliye politikasının sosyal amacıdır." hükümlerine atıf yapan Mustafa Erdem, Anayasa, vergi kanunlarının; "genellik", "adalet", "mali güce göre alma" ve "yasallık" ilkelerine uygun olarak hazırlanması gereğine işaret etmekte.” açıklamasında bulundu.

“Gelir vergisi tarife dilimleri ve bu dilimlere uygulanan kesinti oranları çalışanlar açısından büyük önem taşımakta. Vergi dilimleri ve oranları çalışanların hangi gelir düzeyinde ne kadar vergi ödeyeceğini belirliyor.” diyen CHP’li Milletvekili Mustafa Erdem; kanun teklifinde 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 103. maddesinde bulunan tablonun aşağıdaki şekilde değiştirilmesini önerdi:

“Gelir vergisine tabi gelirler;

200.000 TL’ye kadar %15 420.000 TL’nin 200.000 TL’si için 30.000 TL, fazlası %20 1.000.000 TL’nin 420.000 TL’si için 74.000 TL (ücret gelirlerinde 1.500.000 TL’nin 420.000 TL’si için 74.000 TL), fazlası %27 5.000.000 TL’nin 1.000.000 TL’si için 230.600 TL (ücret gelirlerinde 5.000.000 TL’nin 1.500.000 TL’si için 365.600 TL), fazlası %35 5.000.000 TL’den fazlasının 5.000.000 TL’si için 1.630.600 TL (ücret gelirlerinde 5.000.000 TL’den fazlasının 5.000.000 TL’si için 1.590.600 TL) fazlası %40

oranında vergilendirilir.”