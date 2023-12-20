Ekmen: Sokak köpeklerini, 2024 Bütçe Görüşmeleri esnasında, İçişleri ve Sağlık Bakanları’na sordu

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Mersin Milletvekili Mehmet Emin Ekmen, son yıllarda birçok can alan ve onlarca vatandaşımızın yaralanmasına sebep olan sokak köpeklerini, 2024 Bütçe Görüşmeleri esnasında, İçişleri ve Sağlık Bakanları’na sorular sorarak Meclis Genel Kurulu’nda gündeme getirdi.

Ekmen, İçişleri Bakanı Sn. Ali Yerlikaya’ya illegal yapılanmalarla yapmış olduğu etkili mücadeleden ötürü teşekkür ederken, sokakları tehdit eden bir diğer faktör olan sokak köpeklerini şu sözleriyle gündeme getirdi:

“Sayın İçişleri Bakanımız, mafya ve çetelerle verdiğiniz mücadelenin şehirlerimizi daha güvenli kıldığı hususunda ortak bir kanaat var ve milletimiz müteşekkir. Ancak şehirlerin güvenli olması yetmiyor, sokakların da güvenli olması lazım. Birçok yerde çocuk, kadın ve yaşlılar köpeklerin saldırı tehdidi nedeniyle evlerinden dışarıya çıkamıyorlar. Bir veriye göre, son bir yılda 24 can kaybı, 535 yaralı var. Sokak köpekleriyle ilgili mücadele öncelikle belediyelerin görevi, Bakanlığınız belediyelerin bu konudaki sorumluluklarını takip etmekte midir?”

Mehmet Emin Ekmen, konuşmasının devamında medyada ve kamuoyunda çoğunlukla ihmal edilen, bu hayvanların sebep olduğu hastalıkları ele alarak konuyu Sağlık Bakanı’nın dikkatine şu sözlerle sundu:

“Sokak köpekleri saldırmasalar dahi birçok paraziter hastalığın yayılmasına sebebiyet verebilmektedir. Köpek saldırıları ve köpek sebepli hastalıklar istatistikleri ve bu konuda aldığınız tedbirler nelerdir?”

Ekmen, konuşmasında son olarak TBMM’nin 2019 yılında hazırlamış olduğu 132 Sıra Sayılı Hayvanların Haklarının Korunması ile Hayvanlara Eziyet ve Kötü Muamelelerin Önlenmesi İçin Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu Raporu’na dikkatleri çekti. Mehmet Emin Ekmen, Sn. İçişleri ve Sağlık Bakanları’na 132 Sıra Sayılı Raporun sokak köpekleri ile ilgili alınması gereken tedbir ve önerilerin ilgili kurumlarca uygulanması hakkında takipleri olup olmadığını sordu.