Ekmen: Öğretmen atamaları yeterli değil

Mehmet Emin Ekmen, Kürtçe ve Zazaca öğretmeni atamalarının yetersiz olduğunu, bu dil dersleri yaklaşık 10 yıl önce başlamasına rağmen sadece 132 tane Kürtçe-Zazaca öğretmeni olduğunu ifade ederek, bakana atama çağrısında bulundu:

“Biliyorsunuz, 2012 yılında tanınan bu hakkın neredeyse 10'uncu yılını bu yıl geçirmiş oluyoruz. Ancak ne gariptir ki "-mış" gibi yapmanın en garip örneklerinden biriyle karşı karşıyayız. Bakanlık 2017, 2018, 2019 ve 2020 yılında Kürtçe ve Zazaca öğretmenlerinden 1 atama yapıyor, 2021 yılında hiç yapmıyor, 2022'de 15 yapıyor, bu yıl 50 yapıyor. Tam 10'uncu yılında toplam atanan öğretmen sayısı 132. Bugün 1 milyon 201 bin 138 öğretmen sayısı güncel ve doğru ise bu rakam içerisinde Kürtçe ve Zazaca öğretmeni atamasının 132'yle sınırlı kalmasını nasıl izah edebiliriz? İnanıyorum ki bakanlığınız döneminde bu on yıllık ihmalin özellikle son altı yılda bir ya da boş veya pas geçilen atama sayısının düzeltileceğine inanıyorum.”

‘Kürtçe ve Zazaca eğitiminde formasyon sorunu var’

Kürtçe eğitimi alanında çalışan öğrencilerin formasyon sorunu yaşadığını belirten Ekmen, Milli Eğitim Bakanlığı’nın ve YÖK’ün bu konuda harekete geçmediğine dikkat çekti:

“Muş Alparslan Üniversitesindeki öğrenciler formasyon alamıyor çünkü Muş'ta onlara rehberlik yapacak Kürtçe öğretmeni yok. Bu konuyu bakanlığın ilgili birimleriyle görüştüm, "YÖK'le çözülmesi gereken bir mesele" diyorlar. Şimdi, öğrenci mezun oluyor ama formasyonu alamadığı için başvuruda da bulunamıyor. Dolayısıyla bu ve benzeri sorunların halledilmesi ve önümüzdeki yıl yapılacak atamalarda Kürtçe ve Zazaca sayısı artmalı. Özellikle Zazaca dilini kullanan vatandaşlarımız burada ikinci kez bir ayrımcılığa tabi tutulduklarını düşünüyorlar. Mersin'de de bu konuda çaba gösteren bir derneğimiz var ve bize bu konuyu iletmemiz için özel olarak ricada bulundular. Bu konulara duyarlı olmanızı istirham ediyoruz.”