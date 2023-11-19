Ekmen: Meslekli eğitime desteği artırın

Mesleki eğitimin desteklenmesinin önemine vurgu yapan Ekmen, öğrenci başına verilen desteğin düştüğünü ifade ederek Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’e seslendi:

“Mesleki eğitimi odağınıza alarak Türkiye'de üniversite öğrencilerinin iş bulamadığı ama aynı zamanda sanayinin de eleman bulamadığı bu kötü açmaza son verecek politikalar geliştirebilirsiniz. Sayın Bakanım, mesleki eğitimi desteklemek üzere Bakanlığınız 2012 devlet destekli özel mesleki ve teknik Anadolu liseleri için bir destek programı açıkladı, bu destek programı kapsamında bu okullara öğrenci başına 4.500 TL destek veriliyor, ‘ilaveten öğrenciden para alınabilir’ denmekte fakat genelde eğitim durumu düşük, aynı zamanda ekonomik durumu düşük ve üniversiteye gitmekten umudunu kesen çocuklar buraya geldiği için bu okul sahiplerinin ek bir para alması genellikle söz konusu değil.

2012'de verilen destek 6,42 asgari ücrete tekabül ediyorken bu oran hızla eriyor, geçen yıl 0,99'a düşüyor, bu yıl ise güncellenmiş rakam 1,39. Kendinizi bir yatırımcı yerine koyun, asgari ücretin 12 bin lira olduğu bir memlekette bir öğretmene minimum ne maaş verilebileceğini varsayın ve 1,39 asgari ücrete tekabül eden bu destekle bu okulların nasıl sanayiye ara eleman yetiştireceğini lütfen hesap edin.”

‘MESEM Projesi teftiş edilmeli’

15-18 yaş arası mesleki eğitim ve çıraklığı içeren bir proje olan MESEM projesinde çocukların ve eğitim programının suistimal edildiğini iddia eden Ekmen, Milli Eğitim Bakanından bu projenin teftiş edilmesini istedi:

“MESEM Programı hakkında inanılmaz suistimal haberleri var; çocuklar suistimal ediliyor, eğitim suistimal ediliyor, işletme sahipleri ile okul müdürleri arasında garip ilişkiler dönüyor. Lütfen, kendi teftiş sisteminiz içerisinde MESEM Programı'nı sıkı bir denetime alınız.”