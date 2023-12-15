Ekmen: Mersin, 2024 festival programında neden yok?

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Mersin Milletvekili Mehmet Emin Ekmen, 2021 yılında İstanbul Beyoğlu Kültür Yolu Festivali (KYF) ile başlayan, 2022’de beş ayrı şehirde yapılan ve 2023’te on bir ayrı şehir ile tamamlanan KYF için yayınlanan 2024 Festival Programında on altı şehre yer verilmişken Mersin’in neden yer almadığını TBMM’ye verdiği soru önergesiyle Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’a sordu.

Ekmen önergesinde Mersin’in bir kültür ve turizm cenneti olduğunu şu sözlerle açıkladı:

“Mersin, birçok özelliğiyle sıra dışı bir şehirdir: Farklı dinler, çeşitli etnisiteler ve antik mirası açısından bir inanç, kültür ve tarih şehridir. 321 kilometrelik sahili ile Türkiye'nin en uzun sahiline sahip şehridir. Yörük kültürünü deneyimleme fırsatı sunan eşsiz bir yayla turizmi potansiyeline sahiptir. Gastronomi turizmine elverişli mutfağı ve damak tadıyla ayrı bir zenginliğe sahiptir. Çeşitli adrenalin sporlarına uygun mekanlara sahip bir şehirdir. Ayrıca nüfus ve işgücü potansiyeli bakımından önde gelen bir büyükşehirdir. Özetle Mersin; limanı, sahilleri, yaylaları, zengin mutfağı, aktiviteleri, işgücü potansiyeli, tarihi ve kültürel zenginlikleri ile ülkemizin müstesna bir şehridir.”

Mehmet Emin Ekmen, yaşanan ihmali açığa çıkarmak ve Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın dikkatini Mersin’e çekmek için önerge kapsamında şu soruları sordu:

1. Bakanlığınızın üç yıldır yürüttüğü Kültür Yolu Festivalleri ‘ne dahil edilen iller hangi kriterlere göre belirlenmektedir?

2. Üç yıldır yapılan Kültür Yolu Festivalleri ’ne Mersin neden dahil edilmemektedir?

3. Bakanlığınızın ve Turizm Geliştirme Ajansı’nın Mersin’deki turizm potansiyelinin geliştirilmesi ve marka değerinin oluşturulması/geliştirilmesi ile ilgili olarak son on yılda yaptığı çalışmalar nelerdir?