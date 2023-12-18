DEVA'lı Seda Kaya Ösen: Hükümet sözünü tutup, Karşıyaka Stadyumu’nu tamamlayarak hizmete açmalı

TBMM Genel Kurulu’nda söz alan DEVA Partisi İzmir Milletvekili Seda Kaya Ösen, Karşıyaka Spor Kulübü’nün stadyum inşaatının temelinin 2017 yılında atılmasına rağmen daha sonra herhangi bir ilerleme görülmediğini belirterek, stadyum inşaatının bir an evvel tamamlanması için çağrıda bulundu.

Ösen, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

‘111 yıllık mazisi olan güzide kulübümüzün kendi stadına, evine kavuşturulması gerekiyor’

"Kurtuluş Savaşı'na en önemli desteklerden birini veren, ülkemizin ve İzmir'in en köklü spor kulüplerinden olan Karşıyaka Spor Kulübü’nün stadyum inşaatının temeli 2017 yılında atılmış ancak bir arpa boyu yol alınamamıştır. 111 yıllık mazisi olan güzide kulübümüzün diğer kıymetli kulüplerimiz gibi kendi stadına, evine kavuşturulması gerekiyor.”

‘Karşıyaka Stadyumu’nun hizmete açılması, Karşıyaka’nın ve İzmir’in sportif başarısı için son derece elzemdir’

“Geçtiğimiz yıl 19 Aralık Dünya Karşıyakalılar Günü’nde hükümet tarafından verilen sözlerin tutulması, Mavişehir'de yapılacağı dile getirilen spor tesislerinin ve Karşıyaka Stadyumu’nun tamamlanarak hizmete açılması, armasına Türk bayrağını alan ilk kulüp olan Karşıyaka’nın ve İzmir’in sportif başarısı için son derece elzemdir.”