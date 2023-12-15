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DEVA'lı Kısacık'tan Hükümete Sarı Kart

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DEVA'lı Kısacık'tan Hükümete Sarı Kart
2024 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesinin görüşüldüğü TBMM’de DEVA Partisi Adana Milletvekili Sadullah Kısacık, iktidarın seçim öncesi ve seçim sonrasındaki uygulamalarını sert bir şekilde eleştirerek TBMM kürsüsünden sarı kart gösterdi.

2024 yılı merkezi yönetim bütçesinin görüşüldüğü TBMM’de DEVA Partisi adına enerji ve tabii kaynaklar bakanlığı bütçesi için söz alan Kısacık, iktidarın seçim öncesi vaatleriyle seçim sonrası icraatlarının birbirine tamamen zıt olduğunu, bu durumun halkın üzerinde büyük bir ekonomik baskı oluşturduğunu belirtti.

Enerjinin sadece bir sektör değil; gıda, barınma, sağlık gibi temel ihtiyaçlar arasında olduğunu vurgulayan Kısacık, vatandaşların enerjiye kolay ve ucuz bir şekilde erişemediğini dile getirdi.

‘Yardımlarınız bile adaletsiz!’

Kısacık, konuşmasında iktidarın vatandaşlara sunduğu enerji desteklerini de eleştirerek “Gelişmiş ülkelerde enerjinin vatandaşlara ulaştırılması hususunda ‘sosyal tarife’ uygulaması vardır. Yardıma muhtaç olmayanlarla yardıma muhtaç olanlara aynı tarife uygulanmaz. Ancak siz ne yaptınız? Seçim yatırımı için doğalgaz kullanan hanelere aylık 25 metreküp yardım yaptınız ama bunu bile adaletsiz bir şekilde yaptınız. Yardıma hiç ihtiyacı olmayanlar ile yardıma muhtaç olanları aynı kefeye koydunuz. 50 milyonluk rezidanslarda yaşayanlarla, iki odalı gecekonduda yaşayan, asgari ücretle, emekli maaşıyla geçinen dar gelirliye aynı yardımı yaptınız. Karadeniz’de doğalgaz bulundu, dediniz. Rahat olun açın pencereleri, dediniz. Ama düşük ve dar gelirli vatandaşlarımız hala, bu adaletsiz uygulamalarınız yüzünden, kalorifer peteklerinin vanalarını kısmaya devam ediyor.” ifadelerine yer verdi.

‘Size oy veren vatandaşı aldattınız!’

İktidarın seçim sonrası icraatlarıyla oyunu aldığı vatandaşları aldattığına da değinen Kısacık, “Seçimden önce türlü vaatler verip, oyunu aldığınız vatandaşı seçimden hemen sonra cezalandırırcasına zamlar, vergi ve harç artışları ile ezdiniz de ezdiniz. Seçimlerden önce motorin fiyatı 18 TL iken bugün 36 TL olmuştur. Seçime kadar döviz kurlarını baskıladınız. Seçimden önce 19,60 olan dolar bugün 29,50 TL olmuştur. Seçimlerden önce faizleri %8,5’a kadar düşürdünüz. Seçimlerden sonra faizleri yükselttiniz bugün %40! Size oy veren vatandaşı aldattınız. Bu halkı kandırmaktır. Bu size oy veren vatandaşı enayi yerine koymaktır. Ama merak etmeyin! Genel seçimlerde kandırdığınız halkımız enayi olmadığını gösterecek, 31 Mart yerel seçimlerinde iktidara sarı kart gösterecektir. Adaletsizliğe, Hukuksuzluğa, hayat pahalılığına, yoksullaşmaya, yerine getirilmeyen vaatlere sarı kart gösterecektir.” sözleriyle konuşmasını tamamladı. Kısacık, bu sırada kürsüden iktidar milletvekillerine sarı kart gösterdi.

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