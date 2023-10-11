DEVA'lı Karatutlu: Orta hasarlı binalara acil çözüm bulunmalı

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde söz alan DEVA Partisi Kahramanmaraş Milletvekili İrfan Karatutlu, 6 Şubat depremlerinin ardından orta hasarlı binaların güçlendirilmesiyle ilgili belediyelere yapılan başvuruların ilgili kurumların risk almamak istemesi nedeniyle çeşitli gerekçelerle sonuçlandırılmadığını belirten Karatutlu, “Soğuk nedeniyle evlerine giremeyen birçok vatandaş mağduriyet yaşamaktadır” dedi.

Depremin ardından çok sayıda binaya sadece gözlem ile orta hasar ve ağır hasar tespiti yapıldığının altını çizen Karatutlu, bu durumun bilirkişilerden alınan raporların da ortaya koyduğu üzere çok sayıda vatandaşı mağdur ettiğini ifade etti.

Karatutlu, “Kahramanmaraşlılar adına hükümetin kış gelmeden vatandaşı mağdur eden orta hasarlı binaların güçlendirme problemine çözüm getirilmesini talep ediyoruz” dedi.