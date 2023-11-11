DEVA'lı Karatutlu: Orta hasarlı bina sahipleri şehri yönetenlerce cezalandırılmaya mı çalışılıyor?

DEVA Partisi Kahramanmaraş Milletvekili İrfan Karatutlu, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde düzenlediği basın toplantısında, 6 Şubat’ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin üzerinden 9 aydan fazla süre geçmesine rağmen bölgede devam eden sorunları ve vatandaşın yaşadığı mağduriyetleri gündeme getirdi.

Konuşmasına Kahramanmaraş’ın Bertiz yöresinden gönderilen üzümler için teşekkür ederek başlayan Karatutlu, 22 köyden oluşan Bertiz’in ikliminin ve bitki çeşitliliğinin meşhur olduğunu, üzüm ve ceviz üretildiğini ancak 50-60 yıl önce planlanıp geliştirilmeyen yol nedeniyle köylerin göç verdiğini, okulların öğrenci yokluğu nedeniyle boş olduğunu ifade etti.

Bertiz’in ana sorunun yol olduğunu vurgulayan Karatutlu, “Yol işi çözülürse, yol yarım saate düşecek. Bu vadi de deprem sonrası yaşam için güzel bir yerleşim alanı olacak” dedi.

Kahramanmaraş’taki orta hasarlı binalarda yaşayanların vatandaşların devam eden sorunlarına değinen Karatutlu şöyle konuştu:

‘Vatandaşlarımız hasar oranı tespitlerinin tekrar yapılmasını istiyor’

“Vatandaşlarımız düzensiz ve yetersiz kişilerce bir çekiçle alelacele yapılan hasar oranı tespitlerinin tekrar yapılmasını istiyor. Ayrıca yine alelacele yapılan, ‘uygun olmayan alan’ tanımının kaldırılması yönünde talepleri var. ‘Uygun olmayan alan’ tanımı bu binaların 8 katlı, 10 katlı, 16 katlı ruhsatları verilirken yoktu da hemen deprem sonrası mı çıktı?

Madem öyleyse binlerce insanı mağdur eden ruhsat veren belediye sorumluları da hesap vermelidir. Vatandaşlarımızın mal kayıpları yetmediği gibi, orta hasarlı bina sahipleri şehri yönetenlerce cezalandırılmaya mı çalışılıyor? Kışın yaklaştığı günlerde orta hasarlı binaların doğal gazlarının kesilmesi ne demek?”

Karatutlu konuşmasını şu şekilde sürdürdü:

“Ticaret ve Sanayi Odası yönetimindeki küçük bir grubun oluşturduğu yapının Tomsuklu Tekstil Organize Sanayi Bölgesi arazisine çöktüğünü belirtmiştim. Burada sadece tekstil organize sanayi bölgesi yerine karma sanayi bölgesi oluşturulması vatandaşın lehinedir. Ayrıca 50 100 dönümlük parselleri sadece bir kişiye vererek diğer bir teşebbüsleri mağdur etme yerine 5-10 dönümlük parçalar halinde dağıtılması daha da uygundur.”

Karatutlu, konuşmasını sonlandırırken, önceki basın toplantısında dile getirdiği Helete’nin okul sorunu, Belediye Başkanı’nın Kahramanmaraş’taki su fabrikasına sayaç taktırıp taktırmadığı, bir sanayicinin 6 milyon TL’den 2 milyon TL’ye düşürülen atık su parasını yatırıp yatırmadığı gibi meselelerin takipçisi olduğunu vurguladı.