DEVA'lı Karal Öğretmenler Günü'nü Kutladı

24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımlayan DEVA Partisi İstanbul Milletvekili ve Genel Başkan Yardımcısı Hasan Karal, çocukları geleceğe hazırlayan öğretmenlerin, gönülleri dolduran meslek aşkı ile toplumu, hayatı ve dünyayı değiştirme gücü taşıyan bilge kişiler olduğunu söyledi. Öğretmenlerin, bilgi ve tecrübeleriyle hayata hazırladıkları öğrencileri topluma faydalı fertler haline getirerek milletin istikbaline yön verdiklerini ifade eden Karal, öğretmenlerin anne ve babadan sonra çocukların hayatına dokunan kişilerin başında geldiğini kaydetti.

‘Öğretmenlik Meslek Kanunu, öğretmenlerin talepleri dikkate alınarak yeniden yapılandırılmalı’

DEVA Partisi olarak hazırladıkları eylem planları arasında yer alan Eğitim Eylem Planının, bu alanda yaşanan tüm sorunlara çözüm üretecek nitelikte düzenlendiğini vurgulayan Karal, öğretmenlere yönelik düzenlemelere ilişkin çözüm önerilerini şöyle sıraladı:

“Öğretmen yetiştirme sürecinde ‘Ortak Eğitim Programı’ uygulanmalı. Öğretmen yetiştirmede ‘Eğitim Fakülteleri’ daha etkin olmalı. Eğitim yöneticilerinin, eğitim bilimleri ve benzer alanlarda lisans üstü eğitim sahibi olmaları şartı getirilmeli. Öğretmen eğitimi programlarının geliştirilmesi sürecinde her eğitim fakültesinin kendi eğitim programını geliştirmesine rehberlik yapılmalı. Eğitim yöneticilerinin, hayat boyu öğrenme süreci içerisinde kalmaları öncelenmeli. Yurt dışı atamalarda, akademik ve dil yeterliliği vazgeçilmez olmalı. Öğretmenlik Meslek Kanunu, öğretmenlerin talepleri dikkate alınarak yeniden yapılandırılmalı. Öğretmenlerimizin kurumsal ve toplumsal saygınlığı yeniden kazandırılmalı. Öğretmenlerimizin statüsünü, veliler ya da öğrenciler arasında sarsacak tartışmaya neden olacak tüm uygulama ve yapılanmalara son verilmeli. Öğretmenlerimiz, liyakat sistemine ve akademik başarılarına göre maddi olarak ve üst düzey görev ve sorumluluk vererek ödüllendirilmeli. Kadın eğitimcilerimizin, okul yönetimi süreçlerinde yer alarak sayıları artırılmalı. Öğretmen ve okul yöneticilerimizin lisans üstü eğitimi yasal düzenleme ile desteklenmeli. İnanıyoruz ki Eğitim Eylem Planımız, uygulamaya geçirildiği taktirde hem öğretmenlerimizin yaşadığı sıkıntılar hem de eğitimde yaşanan problemler çözülecektir.”

Milletvekili Hasan Karal, hain terör örgütü PKK’nın katlettiği öğretmenleri anarak, “Ülkemizin her köşesinde büyük bir fedakarlıkla görev yapan, çocuklarımızı ve gençlerimizi bilginin, ahlakın, vicdanın ve aklın rehberliğinde yetiştirmek için gayret eden tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Gününü yürekten kutluyorum.” diye konuştu.