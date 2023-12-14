DEVA'lı Ekmen: İsrail’e mal sevkiyatını durdurun

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Mersin Milletvekili Mehmet Emin Ekmen, sosyal medya platformu “X” üzerinden Ticaret Bakanı Ömer Bolat’ın İsrail ile deniz ticareti hakkında vermiş olduğu röportajı etiketleyerek Bolat’ın yanıldığını ifade etti. Ekmen, iddiasını Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın yayınlamış olduğu denizcilik istatistiklerine dayandırdı ve elde ettiği verileri bir tablo ile sözlerine ekledi.

Bakan Bolat, gazeteci Kemal Öztürk’e verdiği röportajda Savaş başladığından bu yana İsrail ile deniz ticaretinin %50 azaldığını ifade etmişti. Mehmet Emin Ekmen ise Bakan Bolat’a şöyle cevap verdi:

“Maalesef Sn. Bakan’ın sahip olduğu bilgiler doğru değil. Aşağıda resmi verilerle İsrail ile yapılan ithalat ve ihracat rakamları var. Maalesef Ekim’den bu yana İsrail ile yapılan ihracat da ithalat da artmış. Bir kez daha söylüyoruz. Biz ürünleri boykot ediyoruz, siz de ticareti azaltın. Gıda ve İlaç dışında İsrail’e mal sevkiyatını durdurun.”

Ekmen’in yayınladığı tabloda yer alan birikimli toplama bakıldığında Kasım sonu itibariyle toplamda 899.865 konteyner ithalat ve ihracat için gelip gitmiştir. Bu sayı Eylül sonunda ise 745.259 olmuştu. Aylık bazda bakıldığında ise Eylül sonunda 77.493 iken Ekim sonunda 86.337 olmuştur. Kasım ayında ise boykotun ve savaş ortamının etkisiyle ticaret hacmi, artış yerine biraz düşüşe geçmiştir. Fakat Sayın Bakan’ın iddia ettiği gibi ihracattaki kısmi azalma %50 oranında değildir.

Ekmen, daha önce de yaptığı açıklamalarda, Gıda ve ilaç hariç her türlü sevkiyatın durdurulması gerektiğini, oysa açık kaynaklardan elde edilen bilgilere göre, katliamın başladığı 6 Ekim’den bu yana, yakıt, askeri teçhizat, demir-çelik, çimento, kimyevi madde gibi doğrudan savaşın bir parçası olan yüzlerce geminin İsrail limanlarına sevk edildiğini belirtmişti.