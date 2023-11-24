DEVA'lı Ekmen 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü Kutladı
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DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Mersin Milletvekili Mehmet Emin Ekmen, sevgili çocuklarımızı ve gençlerimizi ahlakı ve vicdanı rehber alarak akıl ve bilimin gösterdiği yolda eğitmek için emek veren tüm öğretmenlerin öğretmenler gününü kutladı.
DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Mersin Milletvekili Mehmet Emin Ekmen, sevgili çocuklarımızı ve gençlerimizi ahlakı ve vicdanı rehber alarak akıl ve bilimin gösterdiği yolda eğitmek için emek veren tüm öğretmenlerin öğretmenler gününü kutladı.
Ekmen, son yıllarda öğretmenlerin alım gücünün zayıfladığını ve meslek itibarlarının erozyona uğratıldığını belirterek, DEVA Partisinin hazırlamış olduğu Eğitim Eylem Planının uygulamaya geçmesi durumunda öğretmenlerin yaşadığı problemlerin çözüleceğini söyledi.
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