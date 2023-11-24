DEVA'lı Ekmen 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü Kutladı

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Mersin Milletvekili Mehmet Emin Ekmen, sevgili çocuklarımızı ve gençlerimizi ahlakı ve vicdanı rehber alarak akıl ve bilimin gösterdiği yolda eğitmek için emek veren tüm öğretmenlerin öğretmenler gününü kutladı.