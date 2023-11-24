  1. Anasayfa
  2. Siyaset
  3. DEVA'lı Ekmen 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü Kutladı

DEVA'lı Ekmen 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü Kutladı

Yayınlanma:
DEVA'lı Ekmen 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü Kutladı
DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Mersin Milletvekili Mehmet Emin Ekmen, sevgili çocuklarımızı ve gençlerimizi ahlakı ve vicdanı rehber alarak akıl ve bilimin gösterdiği yolda eğitmek için emek veren tüm öğretmenlerin öğretmenler gününü kutladı.

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Mersin Milletvekili Mehmet Emin Ekmen, sevgili çocuklarımızı ve gençlerimizi ahlakı ve vicdanı rehber alarak akıl ve bilimin gösterdiği yolda eğitmek için emek veren tüm öğretmenlerin öğretmenler gününü kutladı.

Ekmen, son yıllarda öğretmenlerin alım gücünün zayıfladığını ve meslek itibarlarının erozyona uğratıldığını belirterek, DEVA Partisinin hazırlamış olduğu Eğitim Eylem Planının uygulamaya geçmesi durumunda öğretmenlerin yaşadığı problemlerin çözüleceğini söyledi.

Kaynak:Haber Kaynağı

Siyaset
Ali Babacan’dan Öğretmenler Günü’nde okul ziyareti
Ali Babacan’dan Öğretmenler Günü’nde okul ziyareti
Akşener: Edep, haya, ahlak duygusu siyasette çok önemlidir
Akşener: Edep, haya, ahlak duygusu siyasette çok önemlidir
DEVA'lı Esen: Bakanlık bütçesinden para aktarılan ‘çok sayıda’ banka hesabı açıldığını görülüyor
DEVA'lı Esen: Bakanlık bütçesinden para aktarılan ‘çok sayıda’ banka hesabı açıldığını görülüyor
CHP'li Karasu: Ulaştırma Bakanlığı'nın bir kamu zararı bakanlığına dönüştü
CHP'li Karasu: Ulaştırma Bakanlığı'nın bir kamu zararı bakanlığına dönüştü
Zafer Partisi’nden Özgür Özel’e sert yanıt
Zafer Partisi’nden Özgür Özel’e sert yanıt
CHP’de gündem yerel seçim
CHP’de gündem yerel seçim
Özdağ, Kılıçdaroğlu ile yaptığı protokolü paylaştı
Özdağ, Kılıçdaroğlu ile yaptığı protokolü paylaştı
Babacan'dan Çağrı: Gelin Sistemi Değiştirelim
Babacan'dan Çağrı: Gelin Sistemi Değiştirelim