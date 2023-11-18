DEVA'lı Ekmen: 150 bin liralık faizsiz kredi yetersiz

2021 yılında Batman ili Kozluk ilçesinde yaşadıkları bir olaydan örnek veren Ekmen, hem 2 yıl içerisinde yaşanan enflasyon farkını hem de kötüleşen ekonominin aile ve geleneksel hayata verdiği zararı gözler önüne serdi:

“7 Nisan 2021 gününde Genel Başkanımızla Batman Kozluk ilçesinde gezerken bir vatandaş yaklaştı, "Senin zamanında 20 bin liraya evleniyorduk, şimdi 200 bin liraya evlenemiyoruz." dedi. Baktım, o tarihte enflasyon yüzde 15, henüz yeni ekonomik deney başlamamış, dolar kuru da 8,23 TL. Şimdi, kanunu hazırlayan arkadaşlarımıza sormak istiyorum: Yerli ve millî bir düğün yapmak için, kız isteme, söz, nişan, kına gecesi, nikâh veya düğün, bir ev kurmak ve ilk ayı açlık sınırında geçirmek için gerekli bir miktar para lazım. Bunlar için hesaplanan toplam gider ne kadar? Ve 150 bin liralık desteğin bu toplam gider içerisindeki payı ne olarak öngörülmektedir? Yeni evlenen gençler için 150 bin liralık kredi neye yetecektir?”