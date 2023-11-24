DEVA'lı Avşar: Bu şartlar altında geleceğimiz teminat altında olabilir mi?

Avşar mesajında “Öğretmenler, yeni nesil sizin eseriniz olacaktır.” Yani geleceğimiz, yarınımız, istikbalimiz onların ellerinde ve onların eseri olacaktır. Hamurunu onlar yoğuracak, onlar şekil verecek, onlar inşa edecektir.” sözlerine yer verdi.

‘Öğretmenler sınıflara ayrıldı’

“Bu büyük misyonu yüklediğimiz öğretmenlerimizin durumu nedir, bir bakalım”, diyen Avşar, öğretmenlerin sınıflara ayrıldığını, öğretmenliğin tercih edilmeyen ve atanamayan meslek grubu haline geldiğini, öğretmenler için yaşam koşullarının zorlaştığını ve açlık sınırı altına itildiğini, öğretmenlerin okullarda şiddete maruz bırakıldığını ve mülakata tabi tutulduğunu belirterek “Bu şartlar altında geleceğimiz teminat altında olabilir mi? Yavrularımız çağın şartlarına göre yetişebilir mi? Cumhuriyetimizin hedeflediği muasır medeniyetler seviyesini yakalayabilir miyiz?“ şeklinde sorular yönetti.

‘Öğretmenler günü anısına 1 maaş ikramiye hakkı tanınmalıdır’

Sözlerinin sonunda Avşar “Öğretmenlik meslek kanunu tekrar ele alınmalı, özlük hakları ve yaşam koşulları eşitlik ve adalet ölçüsüyle yeniden gözden geçirilmeli, öğretmenlerimiz toplumda hak ettiği konuma getirilmeli ve öğretmenler günü anısına 1 maaş ikramiye hakkı tanınmalıdır. Öğretmenlerimizi “Atanacak mıyım?” kaygısı yaşadığı bu günlerden, kutsal mesleklerinin hak ettiği değeri bulduğu bir Türkiye’ye ulaşana kadar mücadele edeceğiz.’’ dedi.