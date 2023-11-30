DEVA Partisi'nden Ak Parti Seçmenine Davet

DEVA Partisi Gaziantep Milletvekili Ertuğrul Kaya, TBMM’de düzenlediği basın toplantısında AK Parti seçmenine seslendi. Kaya yaptığı konuşmada “Seçimden evvel size hakikatler söylenmedi. Gaz çıktı, petrol fışkırdı diyerek sizlere pembe bir tablo çizildi. Dile kolay, 20 yıllık bir birlikteliğin sonunda size yalan söylenebileceği aklınıza bile gelmezdi. Ama tüm milletimizin gözünün içine baka baka söylediler.” dedi.

‘DEVA Partisi çatısı altında birleşelim’

Kaya, DEVA Partisi’nin kapılarının AK Parti seçmenine açık olduğunu belirterek “Sayın Ali Babacan’ın sizlerin gönlünde mümtaz bir yerinin olduğunu da çok iyi biliyoruz. Sizleri Sn. Ali Babacan’a destek vermeye, DEVA Partisine destek vermeye davet ediyoruz. Gelin bir olalım ve sizlerin de çok iyi bildiği üzere geçmişte Sn. Ali Babacan’ın başarılarının daha iyisini Ali Babacan liderlerinde hiçbir ittifaka ihtiyaç olmaksızın DEVA Partisi’nde birlikte gerçekleştirelim.” dedi.

‘Gıda enflasyonunda şampiyonuz’

AK Parti iktidarının tarım politikalarını eleştiren Kaya, bu politikaların plansız olduğunu belirterek bu plansızlığın milletimiz için yüksek gıda enflasyonuna, çiftçi için de ürünlerin tarlada kalması anlamına geldiğini söyledi. Kaya, konuşmasında “Türkiye gıda enflasyonunda maalesef dünya rekoru kırdı. Dünyanın en pahalı gıda ürünleri ne yazık ki bizde. Yani milletimiz gıdaya para yetiştiremiyor. Diğer tarafta ise çiftçilerimiz kederle tarlasını bekliyor. Kara kara düşünerek bahçesini gözlüyor.” dedi.

‘Maliyetler aşağı çekilmeden enflasyon düşmez’

Türkiye’de gıda enflasyonunun üç yıldır Rusya ile savaş halinde olan Ukrayna’nın enflasyondan yüksek olmasının kabul edilemez olduğunu belirten Kaya, “Ukrayna’da gıda enflasyonu Ekim 2023 itibariyle yıllık yüzde 2,6 seviyelerinde. 3 yıldır savaşta olan Ukrayna’da ortalama enflasyon yıllık yüzde 5,3 seviyesinde. Bu başarısızlığın, iş bilmezliğin resmidir.” dedi. Kaya, iktidara acilen tarımsal üretimin desteklenmesi için tedbirler alınması için çağrıda bulunarak maliyetlerin aşağı çekilmeden gıda enflasyonunun düşmeyeceğini söyledi

‘Ekonomi, hukuk olmadan düzelmez’

Ekonominin de hukuk olmadan düzelemeyeceğini ifade eden DEVA Partisi Gaziantep Milletvekili Ertuğrul Kaya, AK Parti iktidarına seslenerek, “Hukuka saygılı olun. Elinizi yargının üstünden çekin. Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı’nın yargıdaki yolsuzluk iddialarının üstüne gidin.” Dedi. DEVA Kadrolarının Ali Babacan başkanlığında ekonomiyi yeniden ayağa kaldırmaya hazır olduğunu belirten Kaya, “Milletimizin sorunlarını çözmek için, milletimize hizmet etmek için, illetimizi her bir ferdiyle zenginleştirmek için, gençlerimizin yüreğini umutla doldurmak için biz buradayız ve hazırız.” şeklinde konuştu.