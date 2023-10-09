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DEVA Partisi Lideri Ali Babacan'dan Yeni Anayasa Hakkında Önemli Açıklamalar!

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DEVA Partisi Lideri Ali Babacan'dan Yeni Anayasa Hakkında Önemli Açıklamalar!
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, bir televizyon programına katılıp yeni Anayasa ile ilgili bir bölümü sosyal medya hesaplarından paylaştı.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, bir televizyon programına katılıp yeni Anayasa ile ilgili bir bölümü sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Ali Babacan’ın yaptığı paylaşımda şu sözler yer aldı;

“5 yıldır "Yeni Anayasa" deyip ortaya 5 madde koyamadılar. Bizim Anayasa çalışmamız 2 yıldır hazır.”

Babacan’ın paylaştığı videoda yer alan ifadelerden bir kısmı ise şöyle;

“Sayın Erdoğan ‘Yeni Anayasa’ deyip duruyor. Anayasa sizin için gerçekten önemli bir belge ise, bir toplumsal sözleşme ise, önce mevcut anayasaya bir uyun.

‘Mevcut Anayasa’ya uymuyorum, Anayasa Mahkemesi kararlarını uygulamıyorum’ diyen bir zihniyetin getirdiği Anayasa’nın ne değeri olabilir ki?

Yeni Anayasa gündeme geldiğinde biz ‘Bu işin önce bir samimiyet testinden geçmesi gerekiyor’ dedik.

Bizim DEVA Partisi olarak Yeni Anayasa’dan ne beklediğimiz yazılı olarak açıktır.

DEVA Partisi olarak bir, kendi yaptığımız çalışmanın; iki, Altılı Masa’da ortak yapılan çalışmanın altındaki imzalara aynen sadığız.”

Kaynak:Haber Kaynağı

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