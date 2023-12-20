DEVA Partili Karal: Her Yerde Seçime Gireceğiz

Yerel seçim çalışmalarına katılmak üzere memleketi Rize’ye gelen DEVA Partili Hasan Karal, partisinin il başkanlığında teşkilat mensuplarıyla bir araya geldi. Burada bir konuşma yapan Milletvekili Karal, Türkiye’nin geleceğine damga vuracak, geleceğin Türkiye’sini inşa edecek olan bir siyasi hareketin mensupları olduklarını söyledi.

‘Geleceğin Türkiye’sini inşa edecek olan kadrolar DEVA kadrolarıdır’

DEVA Partisi’nin Türkiye’yi kucaklayan, hiç kimseyi dışarda bırakmayan, 85 milyonu beraberce ele alan ve bir Türkiye olarak hedefleyen bir siyasal programa sahip olduğunu kaydeden Karal, "Cumhuriyet tarihinin aralıksız en uzun süre Bakanlık yapmış kişisi olmasına rağmen sırtında zerre kadar kamburu olmayan bir Genel Başkanımız var. Sayın Ali Babacan, 11 sene ekonomiyi yönetti, 2 yıl Dışişleri Bakanlığı yaptı, Avrupa Birliği Başmüzakereciliği yaptı, yıllarca katrilyonlara imza attı. Ancak hiç kimse arkasından zerre kadar bir kuruş yolsuzluk ve usulsüzlükten bahsedemez. Dolayısıyla lider tamam. Adres, DEVA Partisi. Program, çok doğru bir program. Onun için Türkiye’nin geleceğine yön verecek olan, geleceğin Türkiye’sini inşa edecek olan kadrolar DEVA kadrolarıdır.” şeklinde konuştu.

‘Günübirlik bir parti değiliz’

DEVA Partisi Milletvekili Karal, Türkiye’nin belli bir bölgesine, ideolojisine veya zihniyetine yönelik siyaset yapmayacaklarını, ülkenin tamamına, 85 milyonun huzuru, refahı ve geleceği için çalışmalar yürüteceklerini vurguladı. Ülkenin geleceğini inşa etmek için yola çıkmış bir parti olduklarını ifade eden Karal, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Ülkemizi girdiği bu girdaptan, içinde bulunduğu vahim durumdan çıkarabilmek, hukukun, adaletin, hakkaniyetin daha çok hakim olduğu, ekonomik refahın daha çok hissedildiği, daha demokrat bir ülke yapabilmek için hepimiz seferber olduk ve var gücümüzle mücadele ediyoruz. Günübirlik bir parti değiliz. Biz bu ülkede inşallah uzun yıllar hizmet edeceğiz. Onun için yerel seçimlerde Türkiye’nin her tarafında seçimlere gireceğiz. Seçmenimiz sandığa gittiği zaman oy pusulasında DEVA Partisinin ismini görecek. Bütün illerimizde, ilçelerimizde DEVA Partimizin adaylarıyla seçimlere gireceğiz ve milletimizin takdirine kendimizi sunacağız. Yerel seçimler bittikten sonra mücadeleye devam edeceğiz ve genel seçimlerle ilgili stratejilerimizi geliştirmeye devam edeceğiz.”

‘Milletimizden ülkemizi yeni, dipdiri, taptaze, güvenilir, ehliyetli ve liyakatli DEVA kadrolarına teslim etmesini isteyeceğiz’

Milletvekili Karal, Türkiye’nin devlet yönetimi, ekonomik kurumlar ve sosyal politikalar açısında büyük bir hüsran yaşadığını, buna bağlı olarak yerel seçimlerde milletin iktidar partisine ciddi bir uyarıda bulunacağına inandıklarını bildirdi. DEVA Partisi olarak tüm kadrolarıyla sahada olacaklarının altını çizen Karal, “Bu seçimde milletimizin iktidara ciddi bir uyarı ortaya koymasını bekliyoruz. İnşallah ondan sonraki ilk Genel Seçimlerde de milletimizden ülkemizi yeni, dipdiri, taptaze, güvenilir, ehliyetli ve liyakatli DEVA kadrolarına, geçmişteki başarılarıyla kendini kanıtlamış kadrolara teslim etmesini isteyeceğiz. İşimiz kolay değil ama hep arazide olacağız. Daha zengin, daha müreffeh, daha kucaklayıcı, hoşgörünün ve sevginin hakim olduğu bir Türkiye’de buluşacağız.” ifadelerine yer verdi.