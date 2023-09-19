Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Amerikan PBS Röportajı: ABD'li gazeteciyi payladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 78. Genel Kurulu için Amerika'nın New York şehrine gitmişti. Bu esnada Amerikan televizyon kanalı PBS ile röportaj yaptı. Erdoğan, bu röportajda birçok farklı konuya değindi.

Türkiye ve Avrupa Birliği: Bir Yarım Asır

Avrupa Birliği (AB) ile olan ilişkiler de gündeme geldi. Erdoğan, Türkiye'nin AB üyeliği konusunda, "Türkiye, son 50 yıldır AB'nin kapısında bekletiliyor. Ancak bu süreçte hiçbir zaman AB'nin desteğine ihtiyaç duymadık" ifadelerini kullandı.

ABD, F-16 Satışı ve İsveç'in NATO Üyeliği: Bağlantısız Konular

ABD'nin F-16 satışı ve İsveç'in NATO üyeliği konuları da Erdoğan tarafından ele alındı. "Bu iki konunun birbiriyle ilgisi olmamalı" yorumunda bulundu. Erdoğan, parlamentoların bu tür konulara karar vermesi gerektiğini belirtti.

ABD Senatör Bob Menendez ve Türkiye-ABD İlişkileri

Erdoğan, ABD Senatörü Bob Menendez'in Türkiye'ye F-16 satışına olumsuz yaklaşımı hakkında, "Bob Menendez, Türkiye'yi veya beni tanımıyor" dedi. Erdoğan ayrıca, Türkiye'nin Yunanistan ile aslında kadim bir dostluğu olduğunu belirtti.

Türkiye, Rusya ve Ukrayna Savaşı: Diplomatik Denge

Erdoğan, Türkiye'nin Rusya ile olan ilişkileri ve Ukrayna savaşı bağlamında ABD Senatörlerinin eleştirileri hakkında, "AB ne yapıyorsa biz onu mu yapacağız?" diyerek tepki gösterdi. Erdoğan, Rusya'nın Türkiye için önemli bir komşu olduğunu ve ortak bir tarihi geçmişe sahip olduklarını vurguladı.

Rusya ve Tahıl Anlaşması: Putin'in Sözlerine Güven

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Karadeniz'den tahıl göndermeye başlayacağı konusunda Erdoğan, "Putin'in bu konudaki sözlerine inanıyorum" dedi.

Ukrayna Savaşının Geleceği: Putin ve Zelenskiy Belirleyecek

Ukrayna'da devam eden savaşın ne zaman sonlanacağına dair Erdoğan, bu konunun sadece iki liderin, Putin ve Zelenskiy'in, belirleyebileceğini belirtti.

Röportajda Yaşanan Gerilim ve Erdoğan'ın Sert Yanıtı

Röportaj sırasında, Erdoğan gazeteci Amna Nawaz'a, Türkiye'nin ABD veya Rusya ile mi daha fazla ilişkisi olduğuna dair soruya sert bir şekilde yanıt verdi. Erdoğan, Türkiye'nin dünya genelinde her ülkeyle kazan-kazan senaryosuna dayalı ilişkiler kurduğunu vurguladı.

Türkiye'nin Hukuk Devleti Olduğu Vurgusu

Erdoğan, Türkiye'de Sedef Kabaş, Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş gibi isimlerin yargı süreçleri hakkında sorulara da yanıt verdi. Erdoğan, Türkiye'nin bir hukuk devleti olduğunu ve yargının bu tür kararları verdiğini belirtti.

Bu röportaj, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye'nin iç ve dış politikası hakkındaki fikirlerini net bir şekilde ortaya koyması açısından önemliydi. Erdoğan, Türkiye'nin bağımsız bir ülke olduğunu ve kendi kararlarını verebileceğini bir kez daha vurgulamış oldu.