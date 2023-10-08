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CHP'nin İstanbul İl Kongresi başladı

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CHP'nin İstanbul İl Kongresi başladı
CHP 38. Olağan İstanbul İl Kongresi, Haliç Kongre Merkezi'nde başladı. Toplam 655 delegenin oy kullanması beklenen kongrede, CHP'nin eski İstanbul İl Başkanı Cemal Canpolat ile Bahçelievler İlçe Başkanı Özgür Çelik yarışıyor.

CHP 38. Olağan İstanbul İl Kongresi, Haliç Kongre Merkezi'nde başladı.

Delegeler, sabah saatlerinden itibaren kongrenin yapılacağı Haliç Kongre Merkezi'ne geldi. Kongreye, bazı milletvekilleri, ilçe başkanları ve belediye başkanları da katılıyor.

Kongrenin yapıldığı salona Türk bayrakları, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile CHP İstanbul İl Başkanlığına aday olan Cemal Canpolat ve Özgür Çelik'in fotoğrafları asıldı.

Canpolat'ın, Kılıçdaroğlu ile çektirdiği fotoğrafının bulunduğu afişlerde "Asla yalnız yürümeyeceksin", "Örgütte liyakat Cemal Canpolat", "İstanbul'un birleştirici gücü" ile "Umut ve cesaret" ifadeleri yer alıyor.

Diğer aday Çelik'in afişlerinde ise "İstanbul için hep birlikte başaracağız" ile "İstanbul için biz varız" yazıldığı görülüyor.

Salonda zaman zaman "Halkın gururu Kılıçdaroğlu", "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sloganları atıldı.

CHP'nin eski İstanbul İl Başkanı Cemal Canpolat ile Bahçelievler İlçe Başkanı Özgür Çelik'in aday olduğu kongrede 655 delegenin oy kullanması bekleniyor.

Kongrede, CHP İstanbul İl Başkanı, yönetim kurulu, disiplin kurulu, yönetim kurulu ve disiplin kurulu yedekleri ile kurultay delegeleri belirlenecek.

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