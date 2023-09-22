CHP'li Yücel Sordu! Depremzedeler Neden Tahliye Ediliyor? Katarlılara mı Sattınız?

İzmir Özdere Özel Eğitim Merkezi Komutanlığı askeri kamp alanı, 6 Şubat Maraş depreminin ardından evsiz kalan deprem mağdurlarına ev sahipliği yapmıştır. Mart ayından itibaren bu kişilere kapılarını açan kampın, Katarlı yatırımcılara satılacağı iddiaları ise TBMM’de tartışılmaya başlandı. CHP İzmir Milletvekili ve TBMM Adalet Komisyonu Üyesi Deniz Yücel, kampın duvarına asılan “Depremzedelerin tahliyesi için son gün 22 Eylül” yazısının kaygıları artırdığını belirtti.

Yücel: Bakanlıktan Gelen Yanıltıcı Cevaplar

Deniz Yücel tarafından Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'e yöneltilen soru önergesine gelen cevap net değil. “İzmir Özdere Özel Eğitim Merkezi Komutanlığı askeri kamp alanının Katarlılara satılacağı doğru mudur?” sorusuna Yaşar Güler'in verdiği cevap, satışın olup olmayacağı konusunda net bir bilgi vermiyor. Yücel, "Eğer satış söz konusu değilse, deprem mağdurları neden kovuluyor?" diye sordu.

Özdere ve Doğanın Eşsiz Buluşması

İzmir Özdere askeri kamp alanı, Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları ve ailelerinin tatil yaptığı, çeşitli eğitimlerin gerçekleştiği, yeşil ve mavinin bir araya geldiği eşsiz bir bölgedir. Bu değerli arazinin Katarlı yatırımcılara satılacağı iddiaları, İzmir kamuoyunda ciddi rahatsızlıklar oluşturuyor. Yücel, "Katarlılara yapılan satış, bu alanın doğal güzelliklerine kalıcı zararlar verecektir," dedi.

Askeri Tesisler ve Milli Değerler: Tank Palet Fabrikası Örneği

Depremler ve askeri alanlar arasında sadece fiziki bir bağlantı değil, manevi bir ilişki de vardır. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin üyeleri için bu tür tesisler manevi anlamda farklı bir öneme sahiptir. Yücel, "Tıpkı Tank Palet Fabrikası'nın yabancı yatırımcılara devredilmesi gibi, askeri tesislerin satışı da kabul edilemez," diyerek uyardı.

Depremzedeler ve Askeri Kamp: İzmir Valiliği'nin İkilemi

İzmir Özdere Özel Eğitim Merkezi Komutanlığı askeri kamp alanı, Mart 2023 itibarıyla depremzedelere ev sahipliği yapmaktadır. İzmir Valiliği tarafından yerleştirilen depremzedeler için aynı Valilik, "22 Eylül'e kadar bu alandan ayrılın," uyarısında bulundu. Valiliğin hiçbir çözüm önerisi veya yol gösterici bilgi vermediği belirtildi.

Yardım Vaatleri: AFAD ve 3 Bin Lira Desteği

Yücel, depremzedelere vaat edilen aylık 3 bin lira yardımın resmi yazı olmadığı için alınamadığını söyledi. "AFAD'a başvuranlardan bu parayı alabilen yok. Üstelik 3 bin lira ile hangi kira ödenir?" diye ekledi.