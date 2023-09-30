CHP'li Uyar Ekonomik Nedenle İntihar Edenlerin Sayısındaki Artışa Dikkat Çekti

CHP Genel Başkan Yardımcısı Hasan Efe Uyar, ekonomik nedenlerle artan intiharlarla ilgili yaptığı açıklamada, 2018-2022 yılları arasında resmi rakamlara göre en az 1477 yurttaşın geçim sıkıntısı nedeniyle intihar ettiğini açıkladı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İşçi Sendikaları, STK ve Meslek Kuruluşlarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hasan Efe Uyar, derinleşen ekonomik kriz karşısında giderek artan intiharlarla ilgili açıklama yaptı.

Uyar, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre yaptığı çalışma kapsamında, sadece 2018 ile 2022 arasında en az 1477 kişinin ekonomik sorunlar nedeniyle intihar ettiğini aktardı.

BİR GÜNDE ÜÇ SAĞLIK EMEKÇİSİ İNTİHAR ETTİ

Uyar, hafta içerisinde aynı günde üç sağlık emekçisinin intihar ettiğini anımsatarak, “Emekçilerimizi sadece iş cinayetlerinde değil. Ekonomik kriz, güvencesizlik, iş yeri moobinglerinedeniyle intiharlara da kurban veriyoruz. Geride bıraktığımız haftada aynı gün içerisinde üç doktorumuz, üç sağlık emekçimiz aynı gün intihar etti. Ekonomik kriz, güvencesizlik, yoğun ve güvencesiz çalışma koşulları, idare baskısı; emekçilerimizin ne yazık ki hayatlarına mal olmaktadır” ifadelerini kullandı.

‘SAĞLIKÇILAR İKTİDAR YÜZÜNDEN ÜLKELERİNDEN GİTMEK ZORUNDA KALIYOR’

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın sağlık emekçilerinin yurtdışına gitmeleriyle ilgili yapmış olduğu açıklamaları hatırlatan Uyar, “Erdoğan doktorlarımız, sağlık emekçilerimiz için ne demişti; ‘Giderlerse gitsinler.’ Sağlık emekçilerimiz işte bu yüzden ülkemizi terk etmek istiyorlar. Sizin bu anlayışınız yüzünden kendi ülkelerinden gitmek zorunda kalıyorlar. Düşük ücretlerle, yoğun ve güvencesiz çalışma koşulları nedeniyle yaşamlarına son vermemek için gidiyorlar” dedi.

‘BU İKTİDAR ÖLÜMÜN İKTİDARIDIR’

Türkiye İstatistik Kurumu’ndan derlediği verileri paylaşan Uyar, şöyle devam etti: “2018 yılından yani ülkemizde başkanlık sistemine diğer bir deyişle tek adam rejimine geçildiği günden 2022 yılına kadar en az 1477 yurttaşımız ekonomik sıkıntılar nedeniyle intihar ederek yaşamına son verdi. Ekonomik krizin derinleşmesini de beraberinde getiren tek adam rejimine geçildiği yıldan bu yana ekonomik nedenlerden ötürü intiharların da her yıl arttığı görülmektedir. Sadece 2022 yılında 300 yurttaşımız aynı nedenle canına kıydı. İktidar daha fazla bolluk, daha fazla refah, daha fazla zenginlik ve huzur vaat ettiği bu sefalet rejiminde, en az 1477 yurttaşımızı; açlığın, yoksulluğun, işsizliğin ve ümitsizliğin pençesinde ne yazık ki kaybettik. Bu iktidar, insanlarımızın yaşam sevincini elinden alan, yurttaşlarımızı umutsuzluk girdabına sürükleyen ve vatandaşlarımızın yaşamdan kopmasına neden olan, kötülüğün ve ölümün iktidarıdır.”