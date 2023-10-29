CHP'li Serkan Sarı'dan Meclis'te Çeltik Üreticilerine Destek Çağrısı!

CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı, Meclis'te Balıkesir'deki çeltik üreticilerinin karşılaştığı zorlukları dile getirdi. Üreticiler, ürünlerinin karşılığını alamamanın yanı sıra, AKP'nin tarlada yaşanan sorunları görmezden geldiğini belirtiyor.

TMO'nun Beklenen Taban Fiyat Açıklaması

Balıkesir temsilcisi Serkan Sarı, TBMM Genel Kurulunda, Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) taban fiyatını hâlâ açıklamadığına dikkat çekti. TMO'nun geçmişte çiftçi yanında bir tutum izlediğini ancak desteklerin yetersiz kaldığını ve bu yıl da çeltik üreticilerine sunulan gübre ve mazot desteklerinde artış olmadığını vurguladı.

Artan Tarla Kiralarının Üretici Üzerindeki Etkisi

Balıkesir'de çeltik üretimi yapan çiftçiler, kira maliyetlerinin her yıl artış göstermesinden dolayı mağdur durumda. Tarla kiralama maliyetleri, üreticinin gelirini olumsuz etkileyerek, aracıların ve tarla sahiplerinin daha fazla gelir elde etmelerine sebep oluyor. Market fiyatlarının yükselmesi ile birlikte, çiftçinin daha fazla kazandığı algısı yaratılarak kiralar üzerinde artışlar yapılıyor.

Üretici ve Tüketicinin Mağduriyeti

Sarı, tarladaki üreticinin emeğinin karşılığını alamadığını, tüketicinin ise evinin ihtiyaçlarını karşılayamadığını belirtiyor. Bu durumda en çok kazananın aracılar olduğunu ve bu düzenin değişmesi gerektiğini vurgulayarak, tüm paydaşların sorunlara el birliğiyle çözüm bulmasını istiyor.

Çözüm Önerileri ve Çağrı

Serkan Sarı'nın mesajı açık: Çiftçiye daha fazla destek sağlanmalı, aracıların kazancı denetlenmeli ve tarla kiralarının kontrol altına alınması gerekiyor. Üreticinin sorunlarına kalıcı çözümler bulunarak, hem üreticinin hem de tüketicinin mağduriyetinin önüne geçilmesi gerekiyor. Balıkesir Milletvekili, tüm yetkililere sorunların üstesinden gelmek için birlikte hareket etme çağrısında bulunuyor.